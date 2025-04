Max Verstappen nach Saudi-Arabien-Pole: «Der Hammer!»

​Max Verstappen hat sich im Abschlusstraining zum Formel-1-GP von Saudi-Arabien die beste Ausgangslage verschafft: 42. Pole-Position in der Königsklasse. Max: «Das Auto erwachte in der Nacht richtig zum Leben.»

Ganz starke Vorstellung von Weltmeister Max Verstappen im Qualifying zum Formel-1-WM-Lauf von Saudi-Arabien: In Jeddah am Roten Meer erringt der 27-jährige Niederländer seine 42. Formel-1-Pole, die zweite in dieser Saison (nach Suzuka) und die zweite auf dieser Strecke nach 2024.

Dies ist die 105. Formel-1-Pole für Red Bull Racing und die vierte in Folge auf dem Jeddah Corniche Circuit, nach Sergio Pérez 2022 und 2023 sowie Max 2024.

Max liess in der atemberaubenden Quali Piastri und Russell hinter sich, er ist mit sich und der Welt sehr zufrieden: «Wow, das war der Hammer! Das Auto erwachte in der Nacht richtig zum Leben!»

«Ich bin sehr glücklich, dieses Ergebnis hätte ich niemals erwartet nach dem Ergebnis im dritten Training. Wir haben ein paar letzte Veränderungen vorgenommen am Auto, und auf einmal lag der Wagen traumhaft.»

«Endlich war der Grip so, wie ich mir das wünsche, und dann kannst du hier auch das Vertrauen aufbauen, das du brauchst, um in Jeddah richtig schnell zu sein.»



«Das ist ein Ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sein dürfen. Okay, im Rennen wird es schwierig sein, die Gegner hinter mir zu halten, aber ich werde meine Haut so teuer verkaufen wie möglich.»



«Du weisst nie, was in diesem Rennen passiert, also haben wir durchaus Chancen auf ein gutes Ergebnis. Zunächst mal freue ich mich einfach, dass wir ein viel besseres Qualifying hatten als in Bahrain.»



Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462