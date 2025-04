Timo Glock zu Lando Norris: So wirft er die WM weg

​Lando Norris steht sich erneut selber im Weg: Crash in der Formel-1-Quali zum Saudi-Arabien-GP, nur Startplatz 10. Sky-GP-Experte Timo Glock: «Das darf ihm in den entscheidenden Momenten einfach nicht passieren.»

Ist Lando Norris drauf und dran, seine WM-Chancen in die Tonne zu schmeissen? Er hat seinen McLaren im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Saudi-Arabien in die Mauer gesetzt, damit muss er das Rennen von Startplatz 10 aufnehmen und wird die WM-Führung mit einiger Wahrscheinlichkeit verlieren – an seinen Stallgefährten Oscar Piastri oder an Weltmeister Max Verstappen.

Der 43-jährige Timo Glock hat sich die ganze Action an der Roten See als GP-Experte unserer Kollegen von Sky angeschaut und stellt fest: «Das darf ihm in den entscheidenden Momenten einfach nicht passieren. Norris wollte in dieser Kurve zu viel, wir reden da von Nuancen, von wenigen km/h Unterschied, dann aber kam er zu sehr auf den Randstein, und wenn da der Unterboden aufsetzt, dann hat der Fahrer keine Chance mehr.»

«Wir haben jetzt schon ein paar Mal solche Fehler von ihm gesehen, und das alles kostet dich am Ende die WM. Norris ist unter Druck, und auch heute hat Piastri das genutzt, in der ersten Startreihe.»



So geht das gemäss des früheren Toyota-Piloten Glock (WM-Zehnter 2008 und 2009) nun für Norris weiter: «Mit Problemen oder Rückschlägen geht jeder anders um. Wichtig wird für ihn nun sein, sich nicht zu sehr runterziehen zu lassen von all den Fragen, die nun natürlich wieder auf ihn einprasseln.»



«Das alles tut schon weh, aber er sollte erfahren genug sein, um zu wissen, was er tun muss, um da rauszukommen. Er muss nach diesen drei Rennen in Folge mal versuchen, tief durchzuatmen und einen klaren Kopf zu bekommen – um danach frisch anzugreifen.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462