Christian Horner: Vorher nicht an Pole geglaubt

Nach durchwachsenen Trainings kam die Pole-Position für den F1-GP von Saudi-Arabien für Max Verstappen überraschend – auch für seinen Teamchef bei Red Bull Racing, Christian Horner. Woher die Steigerung plötzlich kam.

Was für ein Finale um die Pole!

In den Trainings vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien wirkte es noch, als würde McLaren das Wochenende dominieren – doch im Qualifying war da plötzlich Max Verstappen! Der Red Bull Racing-Pilot überbot die Bestzeiten der McLaren, landete ein Hundertstel vor Oscar Piastri und startet von Platz 1 in den Grand Prix.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner war nach der Qualifikation begeistert von seinem Schützling: «Es ist fantastisch! Ehrlich gesagt, ich hätte vor dieser Session nicht geglaubt, dass das möglich ist. Aber das zeigt einfach, dass man niemals aufgeben darf.»

Horner erkennt die Leistung seines Fahrers an: «Er hat sich die Pole wirklich verdient.» Sagt aber auch: Dass das Auto zwischen Trainings und Qualifying so einen Schritt machen konnte, liegt auch an dem Team rund um das Auto in Jeddah – und in der Fabrik in Milton Keynes/England.

Horner: «Natürlich versuchen die Ingenieure ständig, das Auto zu optimieren. Die Änderungen an der Abstimmung, die wir vorgenommen haben, haben definitiv geholfen und Max ein Auto gegeben, mit dem er angreifen konnte. Aber wenn man sich den Vorsprung ansieht, waren wir alle nach dem dritten freien Training fast etwas deprimiert und dachten: Mensch, es wird ein Kampf um die zweite Startreihe.»

Doch dann die riesige Überraschung. Horner: «Aber dieser Vorsprung ist einfach verschwunden, und das kann nur an zwei Dingen liegen: entweder an der Temperatur oder an der Kraftstoffmenge.»

Für Verstappen ist es nach dem Japan-GP die zweite Pole-Position der Saison. Fans erinnern sich: In Suzuka verwandelte der Niederländer die Pole in einen Sieg. Ab 19 Uhr (u.a. bei uns im SPEEDWEEK.com-Live-Ticker) wird sich zeigen, ob das dem viermaligen Weltmeister auch diesmal gelingt.

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462