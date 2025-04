Lando Norris nach Crash: «Verdammter Idiot!»

​Hat der Engländer Lando Norris am 19. April in der Quali zum Saudi-Arabien-GP seine WM-Führung versemmelt? Crash, nur Startplatz 10, der Brite schimpfte sich am Funk mit sich selber: «Verdammter Idiot!»

Jetzt geht die ganze Diskussion um das Nervenkostüm von WM-Leader Lando Norris von vorne los: Der McLaren-Pilot hat seinen Rennwagen zu Beginn des dritten Quali-Segments in die Mauer gehauen, damit also nur zehnter Startplatz, während seine Verfolger Oscar Piastri (P2) und Max Verstappen (Pole-Position) aus der ersten Startreihe in den Saudi-Arabien-GP gehen werden.

Norris selber brachte das schon kurz nach dem Crash am Funk sehr schön auf den Punkt: «Verdammter Idiot!»

Zurück im Fahrerlager sagt der 25-jährige Engländer: «Ich bleibe bei dieser Aussage. Ich hätte hier ein Wörtchen um die Pole mitreden sollen, ich sollte nicht solche Risiken eingehen müssen.»

«Klar kann ich hier nicht behaupten, dass ich den Wagen auf Pole gestellt hätte, denn Max hat einen feinen Job gemacht. Für mich kam das auch nicht überraschend. Aber ich hätte gerne in diesen Kampf eingegriffen.»



«Ich weiss nicht, was da passiert ist. Ich hatte noch keine Zeit, mir das alles im Detail anzusehen. Es war ein Fahrfehler, keine Frage. Das ist sehr ärgerlich, denn ich hatte mich im Wagen sehr wohl gefühlt.»



«Ich habe mir selber und allen im Team nur das Leben schwer gemacht. Aber so geht das nun mal im Leben. Diese Kröte muss ich schlucken. Ich versuche, mich auf das Positive zu konzentrieren und will ein starkes Rennen zeigen. Überholen ist nicht so einfach, wie die Leute sagen. Aber wir haben ein gutes Auto.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462