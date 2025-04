Stella zu Norris-Crash: «Kam überraschend für ihn»

McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärte nach dem Formel-1-Qualifying, warum sein Schützling Lando Norris im Q3 verunfallte. Was die Abstimmung des Autos und eine bestimmte Fahrweise damit zu tun haben…

WM-Leader Lando Norris startet in den GP von Saudi-Arabien heute um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit nur von Platz 10 – weil er im dritten Teil des Qualifyings schwer verunfallte, eine rote Flagge auslöste und entsprechend keine Zeit setzen konnte.

Sein Teamchef bei McLaren, Andrea Stella, erklärte nach dem Qualifying, was vermutlich zu dem Unfall führte. Stella: «Lando hat versucht, noch ein paar Millisekunden aus dem Auto herauszuholen. Aber das Auto hat einfach nicht so reagiert, wie er es erwartet hatte. Das kam überraschend für ihn.»

Der Ingenieur erklärt: «Das Auto hat in Kurve 4 ein wenig untersteuert, ist dann auf dem äußeren Kerb gelandet. Der kann ziemlich gnadenlos sein.»

Und verrät: «Das ist auch eine Folge von Anpassungen, die wir am Auto vorgenommen haben. Dadurch ist das Auto insgesamt schneller geworden, aber es hat etwas Vorhersehbarkeit gekostet, wenn man das Auto an die Grenzen bringt.»

Und an den Grenzen war das Auto definitiv – und da musste es auch sein: Schließlich schnappte Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen Norris‘ Teamkollegen Oscar Piastri die Pole weg.

Stella stellt aber klar: «Lando konnte dieses Wochenende definitiv sehr gut mit der Konkurrenz mithalten. In jeder Session und mit jedem Reifensatz fuhr er gute Runden.»

Und führt aus: «Diese Autos sind so schnell, dass sie einen sehr bestimmten, natürlichen Fahrstil erfordern. Das hören wir sogar von Hamilton, also einem siebenfachen Weltmeister. Trotz all seiner Erfahrung spricht er davon, das Auto auf natürliche Weise zu fahren, weil diese Autos zu schnell sind, um beim Fahren groß nachzudenken.»

Stella fasst zusammen: «Entweder man bekommt vom Auto das, was man erwartet, oder man ist langsam. Und Lando akzeptiert es nicht, langsam zu sein. Es ist also unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir ihm ein Auto geben, das seinem Talent entspricht, und zu versuchen, dieses Verhalten zu korrigieren, denn wir wollen, dass Lando selbstbewusst und sicher ist, dass er das Auto pushen kann.»

Lando Norris selbst rief Platz 5 oder 6 als Ziel fürs Rennen aus.

Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462