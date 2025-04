Lewis Hamilton (Ferrari/7.): Am liebsten anderer Kopf

​Ernüchternde Einschätzung von Ferrari-Superstar Lewis Hamilton nach einem schwachen siebten Platz in der Formel-1-Quali von Saudi-Arabien: «Die Fortschritte von Bahrain konnte ich hier nicht umsetzen.»

Freies Training zum Grossen Preis von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit. Zwischendurch erkundigte sich Superstar Lewis Hamilton bei seinem Renningenieur Riccardo Adami, wo er am meisten Zeit verliere. Der Italiener betete die Rückstände in den Sektoren herunter, alleine im ersten Sektor waren des 0,7 Sekunden, insgesamt waren es 1,5 Sekunden. Antwort von Lewis: «Jesus.»

Der siebenfache Formel-1-Champion hat im Qualifying zum Saudi-Arabien-GP den siebten Startplatz erreicht, was an sich schon eine Enttäuschung ist, aber viel mehr zu denken gibt das – mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf seinen Stallgefährten Charles Leclerc.

Hamilton danach: «Ich bin dankbar, dass ich es überhaupt bis ins Q3 geschafft habe. Es liegt nur an mir – ich komme im Moment mit dem Auto einfach nicht zurecht, daher fehlt mir der Speed.»



«Beim letzten Rennen in Bahrain hatte ich ein positives Gefühl und hoffte, dass ich einige dieser Dinge hier in Jeddah umsetzen kann. Aber das hat nicht geklappt. Also stehe ich wieder am Anfang.»



«Ich war nicht in der Lage, eine schnelle Runde zu fahren, meine Leistung in der Quali war ziemlich schlecht, daran muss ich arbeiten.»



Was kann Hamilton im Grand Prix erreichen? Lewis weiter: «Ich werde versuchen, im Rennen vorzustossen. Wenn das nicht klappt, dann hoffe ich, dass ich etwas finde, was mich künftig vorwärts bringt. Aber derzeit ist es so – egal, was ich versuche, ich bin von den Möglichkeiten des Autos weit entfernt.»



Lewis auf die Frage, was er brauche, um sich mit dem Ferrari SF-25 besser einbringen zu können: «Einen anderen Kopf.»





Qualifying, Saudi-Arabien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,294 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,304

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,407

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,670

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:27,866

06. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,164

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,201

08. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,204

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,367

10. Lando Norris (GB), McLaren, ohne Zeit im Q3

11. Alex Albon (T), Williams, 1:28,109

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,191

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,303

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,418

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,648

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,645

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,739

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:28,782

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,092

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,462