Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Das kam unerwartet»

​Platz 3 für Charles Leclerc beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien auf dem Jeddah Corniche Circuit. Der Monegasse ist erleichtert, dass er den ersten GP-Podestplatz von Ferrari in diesem Jahr erobern konnte.

Der fünfte Formel-1-Grand Prix der Saison 2025 endet mit dem 44. Podestplatz für den 27-jährigen Charles Leclerc – es ist der erste von Ferrari in dieser Saison!

Der achtfache GP-Sieger zeigte ein ganz starkes Rennen und wirkte nach dem Nacht-GP erleichtert: «Grosses Grazie an alle im Team, das haben wir hier sehr gut gelöst.»

Leclerc hielt sich am Ende den aufrückenden Lando Norris vom Leib und besuchte zum dritten Mal ein Jeddah-Podest (nach Platz 2 im Jahre 2022 sowie Platz 3 2024).

Danach sagte Leclerc: «Es scheint wirklich so zu sein, dass wir derzeit im Renntrimm stärker sind als in der Quali, das ist schade, denn die Position im Abschlusstraining gibt oft vor, wie der Grand Prix verläuft. Ich war am Samstag mit meiner Runde sehr happy, aber mehr Zeit konnte ich eben nicht aus dem Wagen quetschen.»

«Ich bin überglücklich, wie das Rennen verlaufen ist. Wir haben das Maximum aus unseren Möglichkeiten gemacht. Ich bin stolz auf die Arbeit der ganzen Scuderia. Nun müssen wir sehen, wie wir den Wagen schneller machen können.»



«Vor dem Wochenende hätte ich nicht geglaubt, dass wir hier einen Podestplatz herausfahren können, das kam unerwartet. Ich erwartete auch vor dem Rennen eher, dass ich mich gegen Antonelli wehren muss und Russell und Norris wohl nicht halten kann. Das ist eine schöne Überraschung.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6