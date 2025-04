Oscar Piastri (1.): Das sagt er zur Verstappen-Szene

​Oscar Piastri hat beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien seinen fünften Sieg in der Königsklasse errungen. Der McLaren-Pilot ist sehr glücklich: «Wir werden in diesem Jahr noch sehr viel Spass haben.»

Das war weltmeisterlich: Oscar Piastri fährt in der heissen Nacht von Jeddah zu seinem fünften Grand-Prix-Triumph, es ist sein erster auf dieser Rennstrecke und der dritte in dieser Saison (nach China und Bahrain). Gleichzeitig ist dies der 14. Podestplatz für den 24-jährigen Australier in der Königsklasse.

Piastri ist der erste Formel-1-WM-Leader aus Australien seit Mark Webber am 10. Oktober 2010.

Für seinen Rennstall McLaren ist Saudi-Arabien 2025 der 193. GP-Sieg und der erste auf dem schnellen Jeddah Corniche Circuit.

Piastri fuhr ein makelloses Rennen und liess Max Verstappen sowie Charles Leclerc hinter sich. Danach sagte der Mann, der scheinbar nicht aus der Ruhe zu bringen ist, am Funk: «Juhuuu! Das war ein wenig schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte, aber Dankeschön an alle.»

«Was mir heute nicht besonders geschmeckt hat, das war in den Luftwirbeln von Gegnern herumzufahren. Und einige der Nachzügler sollten einen besseren Job machen.»



«Das waren geniale drei Wochen, und ich sage euch – wir werden dieses Jahr noch viel Spass haben.»



Piastri hat nun gleichgezogen mit Norris in Sachen Siegen (5:5) und führt zehn Punkte vor dem Engländer, dann folgt Max Verstappen.



Das einzige wahre Problem von Oscar? Piastri grinst: «Ich sehne mich nach einem Sofa. Es war schon ziemlich anstrengend.»



Zum Aufreger von Kurve 1 (Verstappen und Piastri Seite an Seite, keiner wollte nachgeben, 5-Sekunden-Strafe für Max wegen Abkürzens) meint Oscar: «Ich bleibe dabei, diese Kurve gehörte mir. Als ich an der Innenseite lag, habe ich mir gesagt – ich gebe hier nicht nach. Was dann geschah, haben alle gesehen.»



«Nachher war es schwierig, Max zu folgen. Ich konnte mich nicht direkt hinter ihm halten, weil meine Reifen überhitzten. Was der McLaren wirklich kann, das habe ich nach dem Stopp gesehen, als ich frei fahren konnte.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6