Lando Norris (4.): Mache mir das Leben selbst schwer

Lando Norris wurde im Formel-1-Rennen in Jeddah Vierter, verpasste trotz Startplatz 10 knapp das Podium. Der Brite widerspricht der allgemeinen Annahme, McLaren sei den anderen Teams überlegen.

Erwartungen übertroffen, aber dennoch enttäuscht – vor allem von sich selbst.

McLaren-Pilot Lando Norris wurde in Jeddah beim GP von Saudi-Arabien Vierter, verpasste knapp das Podium. Die Grundlage für die Platzierung weiter hinten hatte er am Vortag unfreiwillig selbst gelegt.

Am Mikrofon unserer Kollegen vom englischen Sky sagte Norris: «Es ist das Beste, was wir heute hätten erreichen können. Es ist natürlich schade, das Podium zu verpassen. Wir waren nah dran. Es ist immer schwierig, sowas zu beurteilen. Charles ist einen sehr guten ersten Stint gefahren.»

Leclerc war wie die meisten Piloten auf Mediums gestartet, hatte den Stint aber extrem lange bis Runde 30 hinausgezögert und sich so einen Vorteil herausgefahren. Norris selbst kam in Runde 35, also nur knapp danach an die Box – er war aber auf Medium gestartet. Norris: «Ich bin nur drei oder vier Runden später an die Box gekommen. Nicht genug, um ihn zu kriegen.»

Norris fasst das Wochenende zusammen: «Ich mache mir das Leben selbst schwer.» Und setzt mit einem etwas bitteren Lachen nach: «Es wäre in einem Rennen wie diesem viel leichter gewesen, vorwegzufahren.»

Hintergrund: Im Qualifying am Samstag verunfallte Norris zu Beginn des letzten Drittels, startete deshalb nur von Platz 10. Als Ziel vor dem Rennen hatte er sich Platz 5 oder 6 gesetzt. Das hat er mit Rang 4 jetzt sogar übertroffen.

McLaren gilt im Fahrerlager als das insgesamt schnellste Auto. Max Verstappen und die Ferraris waren in Jeddah schnell. Für Norris nicht so überraschend.

Norris: «Es sind immer alle so überrascht. Sie sind im Qualifying fast so schnell gewesen, fast so schnell im Rennen. Leute sagen das immer. Wir selbst glauben nicht, dass wir so weit vorne sind. Max war vermutlich der Schnellste heute, er hat ja auch noch seine Strafe bekommen.» Und fasst zusammen: «Wir haben Arbeit vor uns.»

Norris: «Die Leute sagen immer, wir sind die Schnellsten, bla bla bla. Aber wir zeigen mehr Tempo im Training und dann haben wir nicht mehr viel übrig, wenn es in die Quali geht.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6