Lewis Hamilton: Rückstand auf Leclerc unerklärlich

​Auch Rennstallgründer Giancarlo Minardi versteht nicht, wieso sich Formel-1-Superstar Lewis Hamilton bei Ferrari so schwer tut: «Für mich ist sein derzeitiger Rückstand auf Charles Leclerc unerklärlich.»

Vor 20 Jahren bestritt die Scuderia Minardi in China den letzten Grand Prix, den 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen als Racing Bulls am Start).

Giancarlo Minardi, heute 77 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim Saudi-Arabien-GP ein und stellt fest: «In Saudi-Arabien haben wir ein Wochenende unter dem Zeichen von Oscar Piastri erlebt, der mit seinem dritten Saisonsieg die Tabellenführung übernahm. Piastri bestätigt sich damit als kompletter Fahrer.»

«Aber er muss aufpassen – wegen eines immer präsenten Max Verstappen, der nach dem schwierigen Wochenende von Bahrain dann in Jeddah eine wahrlich aussergewöhnliche Pole-Position erobert hat.»



«Mit der Strafe für Max bin ich nicht einverstanden. Meiner Meinung nach waren fünf Sekunden zu wenig angesichts des Vorteils, den er sich erarbeitet hatte, und weil sie zu Beginn des Rennens ausgesprochen wurde. Er hätte genügend Zeit gehabt, sich auch von einer strengeren Strafe zu erholen, denn er überquerte die Ziellinie als Zweiter mit nur zwei Sekunden Rückstand auf den Australier. Eine Durchfahrtsstrafe wäre konsequenter gewesen.»



«Ich habe mich sehr über die Leistung von Charles Leclerc im Ferrari gefreut. Er hat Ferrari nicht nur den ersten Podestplatz der Saison in einem Grand Prix beschert, sondern auch die wirklichen Probleme des Autos verdeckt und abgemildert, die stattdessen bei Lewis Hamilton sehr offensichtlich sind. Die Darbietung von Hamilton passt nicht zu einem siebenfachen Weltmeister und ist für mich ziemlich unerklärlich.»



«Kimi Antonellis Verteidigung gegen Hamilton war ausgezeichnet. Mercedes ist die zweite Kraft in der Weltmeisterschaft mit einem Fahrerpaar, das trotz eines Rookies sehr eng beieinander liegt. George Russell ist gegenwärtig in hervorragender Form, wie sein dritter Platz im Qualifying und sein fünfter Platz im Rennen zeigen.»



«Schlechtes Wochenende hingegen für Lando Norris Norris. Er fährt gewissermassen mit Wechselstrom, und seine Schwierigkeiten sind offensichtlich. Sicherlich hat er ein gutes Rennen gezeigt, auch das Ergebnis einer guten Strategie, aber sein Mauerkuss in der Quali wiegt schwer.»



«Und obwohl Norris im Rennen das beste Auto auf der Strecke hatte, war er nicht in der Lage, Leclerc zu überholen. Umso erfreulicher ist das Ergebnis des Monegassen. Das Problem von Norris im McLaren ist nicht das Auto, es ist Oscar Piastri.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6