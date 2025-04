Alonso nach Fast-Crash: Kein Abendessen für Bortoleto

Im Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien wäre Fernando Alonso fast mit seinem Schützling Gabriel Bortoleto kollidiert. Der Spanier frotzelte danach: Auf dem Rückflug kriegt Bortoleto als Strafe kein Abendessen.

Bis auf den Crash zwischen Tsunoda und Gasly und das Duell von Verstappen und Piastri in der ersten Runde war der Große Preis von Saudi-Arabien ansonsten frei von heiklen Szenen. Auf der Hälfte des Rennens hätte es aber einmal fast geknallt!

In Runde 25 wollte Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso als blinder Passagier bei einem Überholmanöver von Liam Lawson gegen Gabriel Bortoleto mitfahren und einfach mit durchschlüpfen, als der Neuseeländer den Brasilianer überholte. Doch Bortoleto sah Alonso nicht – und schickte so fast versehentlich den Spanier in die Mauer!

Alonso und Bortoleto kennen sich abseits der Rennstrecke gut: Alonso ist nämlich der Manager des Rookies. Ausgerechnet zwischen Manager und Schützling hätte es also fast geknallt – das gibt es in der Formel 1 selten. Zum Glück reagierten beide schnell, es passierte also nichts.

Alonso sagte nach dem Rennen zu dem Fast-Crash: «Ich war überrascht und wäre fast verunfallt, was das Letzte ist, was man will, aber er hat mich nicht gesehen.»

So tief saß der Schock dann aber wohl doch nicht: Der zweimalige Weltmeister (2005 und 2006) scherzte nach dem Rennen schon: «Wir fliegen zusammen nach Hause, aber vielleicht gibt es für ihn kein Abendessen.»

Auch Bortoleto nahm es locker, witzelte: «Ja, ich habe versucht, ihm ein bisschen Angst einzujagen, nein, ich scherze.» Dann setzt der junge Brasilianer ernst nach: «Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich dachte, dass ein Auto hinter mir war, und als dieses Auto mich überholte, habe ich versucht, die Kurve zu öffnen, und da war Fernando. Ich habe einen heftigen Schlag an der Seite des Autos gespürt, habe Fernando gesehen und Hallo! gesagt, aber zum Glück wurde niemand verletzt.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6