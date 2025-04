Vasseur (Ferrari) wegen Hamilton: Verfluchter Unsinn!

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist nach dem Formel-1-GP von Saudi-Arabien echt bedient. Der Franzose wirkt überaus dünnhäutig, als sich Journalisten Kritik an der Leistung von Lewis Hamilton erlauben.

Alarmstufe rot bei Ferrari: Während Charles Leclerc in Saudi-Arabien einen feinen dritten Platz erobert hat, kam Lewis Hamilton mehr als 30 Sekunden hinter dem Monegassen ins Ziel, als blasser Siebter.

Es lag auf der Hand, dass die Journalisten nach dem Rennen von Ferrari-Teamchef Fred Vasseur wissen wollten, was da los gewesen ist. Hatte der englische Superstar nach dem Bahrain-GP nicht von einem Aufwärtstrend gesprochen? Davon war an der Roten See wenig zu spüren.

Vasseur, der Probleme gerne weglächelt und mit den Berichterstattern meist sehr viel Geduld hat, hatte offenbar keine Lust auf Nettigkeiten. Auf die Frage, wieso Lewis so dramatisch abgefallen sei, schnappte der Franzose: «Das ist nicht dramatisch. Wir haben jetzt fünf Grands Prix absolviert. Ich weiss, dass Sie morgen gerne die grossen Schlagzeilen haben würden, 'Fred hat das gesagt'. Aber das ist verfluchter Unsinn! Letztlich stehen wir hier in einem Wettbewerb. Und da hat man eben Höhen und Tiefen.»

«Wenn wir ein Hoch haben, sind wir nicht gleich Weltmeister. Und wenn es schlecht läuft, dann sind wir nicht nirgends. Es ist einfach Wettbewerb.»



Vasseur hat sich warmgeredet. «Ich bin mir nicht sicher, ob Sie die gleichen Schlussfolgerungen ziehen bei Max, der in Bahrain auch nur Siebter geworden ist.»



«Aber es ist nun mal so. Die Gegner liegen dicht beisammen. Wir haben zehn Autos innerhalb von ein paar Zehntelsekunden. Schauen Sie sich Max an. Er hat in Japan gewonnen. In Bahrain kam er 30 Sekunden hinter Piastri ins Ziel, und in Saudi-Arabien stand er auf der Pole-Position und wurde Zweiter.»



«Wir müssen einfach ruhig bleiben. Wir haben uns im vergangenen Jahr Schritt um Schritt verbessert, diesen Ansatz verfolgen wir weiter. Ich werde nie der Typ sein, der posaunt, wir sind Weltmeister oder wir sind nirgendwo. Wir sind eine Mannschaft. Wir haben mal ein wenig zu kämpfen, wir haben mal gute Ergebnisse. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten.»



«Was Lewis angeht, so stehe ich voll und ganz hinter ihm. Und wir arbeiten daran, die Gründe zu finden, wieso er sich im Auto schwerer tut als Charles. Aber ehrlich gesagt, mache ich mir keine grossen Sorgen. Wenn man sich anschaut, was er in China oder im Rennen in Bahrain gemacht hat, dann ist das Potenzial vorhanden.»



«Wir müssen lediglich die Fahrzeugbalance verfeinern, denn alle haben mit der Balance der Autos zu kämpfen und damit, wie sich das auf die Arbeit mit den Reifen auswirkt.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6