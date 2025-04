Ferrari: WM-Zug weg? Leclerc: «Das muss sich ändern»

​Charles Leclerc hat beim Formel-1-GP von Saudi-Arabien den ersten GP-Podestplatz 2025 von Ferrari erobert, mit einem feinen dritten Platz. Der Monegasse sagt, was sich bei Ferrari nun ändern muss.

Ein Blick auf die WM-Tabelle bei den Konstrukteuren zeigt: Ferrari liegt lediglich auf dem vierten Zwischenrang, hinter McLaren, Mercedes und Red Bull Racing, der Rückstand auf WM-Leader McLaren beträgt bereits satte 99 Punkte.

Dabei waren die Italiener mit dem Anspruch in die Saison gegangen, bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitzureden. Aber davon sind auch die Fahrer weit entfernt.

Charles Leclerc ist nach einer kampfstarken Darbietung an der Roten See und seinem dritten Platz nun WM-Fünfter, aber schon 52 Punkte hinter dem Führenden Oscar Piastri. Lewis Hamilton kommt überhaupt nicht in die Gänge, sehen wir mal von seinem Sieg im China-Sprint ab, und liegt auf Zwischenrang 7, mit 31 Punkten.

Leclerc sagt, wie das für Ferrari weitergehen muss. «Es ist ziemlich einfach – wir brauchen ein schnelleres Auto. Wenn wir in der Quali besser abschneiden, dann bekommen wir auch in den Rennen unsere Chancen. Falls nicht, dann müssen wir uns jedes Mal nach vorne kämpfen, und der Siegerzug ist abgedampft. Wir müssen in der Startaufstellung weiter nach vorne.»



«In Sachen Renn-Speed sind wir von der Spitze nicht weit entfernt. Wir erleben, wie das Fahren an der Spitze den Rennverlauf diktiert – wer als Leader in unverwirbelter Luft daherpreschen kann, der hat einen markanten Vorteil. Diese Tendenz aus den vergangenen Jahren hat sich 2025 noch verstärkt.»



«Leider tun wir uns nun schon seit zwei Jahren in der Quali schwer, und das müssen wir auf die Reihe bekommen. Es hilft dabei auch nicht, dass unsere Schwierigkeiten nicht immer den gleichen Grund haben. In Jeddah etwa haben wir uns in den ersten drei Kurven der Strecke schon einen Rückstand von vier Zehntelsekunden eingehandelt, auf dem Rest der Bahn konnten wir den Abstand zur Spitze stabil halten.»



«Im Rennen dann aber war der erste Pistensektor unser stärkster. Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Dem müssen wir auf den Grund gehen.»



«Es ist offensichtlich, dass bei uns etwas falsch läuft. Wir können es uns nicht leisten, weiter Boden zu verlieren in der WM. In der Fahrer-WM mehr als fünfzig Punkte Rückstand zu haben, das ist eine Menge. Wir müssen schleunigst gewinnen können. Und wir denken noch lange nicht ausschliesslich ans nächste Jahr.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6