Hamilton im Ferrari: War’s das? Saison 2025 adieu?

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton war nach dem schwachen siebten Platz in Saudi-Arabien niedergeschlagen: «Ich weiss nicht, wie wir das lösen wollen. So bleibt das für den Rest der Saison.»

Ein lachendes und ein weinendes Auge bei den Tifosi nach dem spannenden Grand Prix von Saudi-Arabien: Charles Leclerc auf dem Jeddah Corniche Circuit mit einem sehr guten dritten Platz hinter Oscar Piastri und Max Verstappen; der im Winter teilweise als Heilsbringer angekündigte Lewis Hamilton hingegen tief im Jammertal, als diskreter Siebter, sein Mercedes-Nachfolger, der 18-jährige Kimi Antonelli, hat in dieser Saison mehr Punkte eingefahren als der englische Superstar. Wer hätte das vor der Saison erwartet?

Von Superstar ist nicht mehr viel zu spüren. Lewis Hamilton kann einem schon fast leid tun, denn seine Gefühlswelt nach dieser erneuten Klatsche ist spürbar, die Verzweiflung ist echt.

Lewis sagt: «Alleine, wie ich in den verschiedenen Pistensektoren ständig Zeit verliere, das ist einfach nicht gut genug. Im Moment finde ich keine Antworten. Ich spüre den Wagen einfach nicht richtig, aber ich könnte jetzt nicht den Finger auf ein bestimmtes Problem legen und sagen – genau daran liegt es. Und das ist ein Teil meiner Schwierigkeiten.»



Es klingt fast so, als hätte Hamilton dieser Saison bereits adieu gesagt: «Ganz ehrlich – ich weiss nicht, wie wir das lösen wollen. Ich fürchte, so bleibt das für den Rest der Saison. Das wird schmerzhaft.»



Tausende Fans sind baff: Wie kommt es, dass Leclerc derzeit um so viel besser ist als Hamilton? Natürlich hat der 40-jährige Brite nicht einfach mal vergessen, wie ein Formel-1-Rennwagen zu fahren ist.



Lewis glaubt: «Leclerc kennt die Ferrari-Rennwagen seit einigen Jahren, und wenn wir uns die Daten ansehen, dann zeigt sich bald – er ist in den Kurven schneller. In der Quali kann ich das Potenzial des Autos nicht ausschöpfen, und im Rennen habe ich alles Mögliche versucht, und nichts hat funktioniert. Ich gehe davon aus, dass ich auch in Miami meine liebe Mühe haben werde.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6