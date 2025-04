Williams: Bester Auftritt in der WM seit acht Jahren!

​Nach dem Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien: Die Ränge 8 von Carlos Sainz und 9 von Alex Albon erweitern die Punktebeute auf 25 Zähler, das ist der beste Auftritt des Traditionsrennstalls seit langem.

Hinter den Top-Teams McLaren, Mercedes, Red Bull Racing und Ferrari hat sich im Konstrukteurs-Pokal ein alter Bekannter auf Platz 5 eingenistet – Williams.

Moment mal, Williams? Wann war der drittältesten GP-Rennstall (nach Ferrari und McLaren) davor letztmals in der Markenwertung unter den besten Fünf aufgetaucht? Es war nach der WM-Saison 2017, damals fuhren die Engländer noch mit Felipe Massa und Lance Stroll.

Die Zwischenbilanz von Williams darf sich sehen lassen: Ein ganz stark fahrender Alex Albon Fünfter in Australien, Siebter in China, Neunter dann in Japan und Saudi-Arabien; Carlos Sainz in China mit dem ersten Saisonpunkt, nun Achter in Jeddah.

Williams hat nach fünf Rennen acht WM-Punkte mehr auf dem Konto als nach der ganzen Saison 2024.



Sainz und Albon schützten an der Roten See geschickt ihre Ränge gegen einen aufrückenden Isack Hadjar im Rennwagen der Racing Bulls. Der vierfache GP-Sieger Sainz: «Das Team bat darum, dass ich mich ein wenig zurückfallen lassen, um dem hinter mir folgenden Albon die Möglichkeit zu geben, seinen Heckflügel flach zu stellen. Das hat sehr gut geklappt.»



«In der letzten Runde bin ich dann wieder etwas weggezogen, als klar war, dass Albon seinen Platz wohl auf sicher hat.»



Teamchef James Vowles: «Das war ein Ergebnis, das wir uns hart erkämpft haben. Wir sind sehr glücklich, dass wir zwei Top-Fahrer haben, endlich kann sich auch Carlos Sainz voll einbringen. Das Rennen hat gezeigt, wie viel das wert ist.»





Williams: Der tiefe Fall

An den Rennstrecken ist nicht zu sehen, was James Vowles im Rennwagenwerk alles aufgegleist hat: In den vergangenen zwei Jahren hat er die Williams-Mannschaft um fast 300 neue Mitarbeiter aufgestockt, «einige davon sind Schlüsselfiguren aus Top-Teams, deren Arbeit sich bereits bemerkbar macht».



Wie tief der Traditionsrennstall Williams gefallen war. Die neunfachen Sieger des Konstrukteur-Pokals profitierten zu Beginn der Turbohybrid-Ära vom Bonus durch den bärenstarken Mercedes-Motor, 2014 und 2015 wurde der Rennstall jeweils WM-Dritter, damals in der tollen Lackierung von Hauptsponsor Martini.



Dann kam der Absturz – nach den Rängen 5 in den Jahren 2016 und 2017 wurde Williams zwei Mal Letzter, 2019 konnte in 21 Rennen nur ein kümmerlicher Punkt eingefahren werden, 2020 war der Tiefpunkt erreicht. Erstmals überhaupt in der Historie des Rennstalls konnte kein einziger WM-Punkt eingefahren werden.



Im August 2020 passierte das Unvermeidliche, mitten in einer Saison: Frank Williams verkaufte den Rennstall an die US-amerikanische Investmentfirma Dorilton Capital. Ohne dass sich die Familie Williams zurückgezogen hätte, wäre der drittälteste Formel-1-Rennstall heute mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr da.



Die Amerikaner holten zunächst Jost Capito, um den Scherbenhaufen zusammenzukehren, aber der Deutsche hatte immer gesagt, dass er diesen Job nur auf begrenzte Zeit machen wolle.



Im Januar 2023 kam der frühere Mercedes-Strategiechef James Vowles als neuer Teamchef zu Williams. Vowles stellte bald fest: «Wir haben bei Williams gute Leute. Aber sie konnten sich in den vergangenen 15 Jahren aus verschiedenen Gründen nicht optimal einbringen. Das Know-how ist da, die Hingabe auch, und beides ist Grundlage, damit Williams vorrückt.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6