FIA: General Motors F1-Motorhersteller ab 2029

​Es war nur noch eine Formsache, und die ist nun abgehakt: Der Autosport-Weltverband FIA hat General Motors (GM) als Formel-1-Motorhersteller zugelassen, mit Einstieg in vier Jahren.

Die Königsklasse stellt sich in den USA breiter auf: Nachdem Cadillac als elftes Grand Prix-Team bestätigt worden ist, folgte nun das Okay des Autosport-Weltverbands FIA, dass General Motors ab 2029 mit einem eigenen Motor in die Formel 1 einsteigt. Bis dahin und ab 2026 fährt Cadillac mit Kundenmotoren von Ferrari.

Die kommenden Formel-1-Motoren von GM entstehen in einem Entwicklungszentrum, das der US-amerikanische Autokonzern zusammen mit der Mutterfirma von Andretti Global baut, dies in der Nähe von Charlotte (North Carolina).

Ab 2029 besteht die Schar der Formel-1-Motorenbauer aus Ferrari, Honda, Mercedes, Audi, Ford und eben GM.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem: «Vor mehr als zwei Jahren genehmigte die FIA die Aufnahme eines elften Teams in die FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft, geleitet von meiner Vision, das Startfeld zu erweitern und neue Talente und Möglichkeiten in unseren Sport zu bringen. Obwohl der Weg bis dahin zuweilen schwierig war, bestätigen die Fortschritte, die wir heute sehen, dass sich die Reise gelohnt hat.»



«Die Aufnahme von GM Performance Power Units LLC. als zugelassener Antriebslieferant für die Meisterschaft ab 2029 ist ein weiterer Schritt in der globalen Expansion der Formel 1 und unterstreicht das wachsende Interesse von Weltklasse-Automobilherstellern wie General Motors.»



«Ihr Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und Wettbewerb steht in vollem Einklang mit der Vision der FIA für die Zukunft unseres Sports. Es stärkt auch unser Engagement, den Motorsport weltweit zugänglicher und inklusiver zu machen, neue Hersteller willkommen zu heissen, Technologie voranzutreiben und eine breitere, vielfältigere Fangemeinde zu erreichen.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6