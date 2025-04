Brown (McLaren): Unfall Piastri/Norris unvermeidlich

McLaren-CEO Zak Brown macht sich über die Titelambitionen seiner Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris keine Illusionen: «Natürlich werden die beiden aneinandergeraten, das ist unvermeidlich.»

Die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris wissen genau: Vielleicht ist 2025 auf Jahre hinaus ihre einzige WM-Chance. Denn 2026 erhalten wird eine neue Rennwagen-Generation, und wer weiss schon, welcher Rennstall die am besten auf die Reihe bekommt?

Piastri hat mit seinem Sieg in Saudi-Arabien Norris als WM-Leader abgelöst. Noch haben wir keinen echten Zweikampf des 24-jährigen Australiers und des 25-jährigen Engländers erlebt, aber gemäss McLaren-CEO Zak Brown wird der Tag kommen, an dem seine beiden Fahrer das gleiche Stück Asphalt für sich beanspruchen.

Und dann geht der Tanz erst so richtig los.

Der 53-jährige McLaren-Geschäftsleiter aus Los Angeles hat dazu am Jeddah Corniche Circuit festgehalten: «Wir haben zwei Rennfahrer, die um die Spitze mitgeigen, und in gewisser Weise spielt es gar keine Rolle, dass sie für das gleiche Team fahren. Sie werden auch bei den kommenden Rennen auf Augenhöhe fahren, und natürlich sind wir uns dessen bewusst, dass es früher oder später zu einer haarigen Situation kommen wird.»



«Am liebsten wäre es mir fast, diese Situation würde lieber früher als später geschehen. Dann könnten wir das gleich mal hinter uns bringen. Aber ich glaube, das wird unterm Strich gar nicht so aufregend, wie sich die Leute das vorstellen.»



«Wenn es dann passieren wird, dann erwarte ich eine Art Rennzwischenfall. Und der kommt. Es ist unvermeidlich. Aber die beiden sind grosse Jungs. Lando und Oscar sind keine Hitzköpfe. Also zerbreche ich mir den Kopf nicht. Gleichzeitig gebe ich zu – ich werde in gewisser Weise erleichtert sein, wenn es denn mal endlich passiert.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6