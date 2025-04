Ralf Schumacher zu Hamilton: «Ich weiss, wie das ist»

Ralf Schumacher befürchtet: Findet Lewis Hamilton nicht bald in die Erfolgsspur, könnte er die Lust am Rennfahren verlieren

Ferrari-Star Lewis Hamilton tut sich abgesehen von seinem China-Sprintsieg bisher schwer in diesem Jahr. GP-Veteran Ralf Schumacher weiss, wie sich der siebenfache Weltmeister fühlt – und äussert deshalb eine Warnung.

Lewis Hamilton kreuzte in Saudi-Arabien die Ziellinie knapp 30 Sekunden nach seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der dem Ferrari-Team in Jeddah das erste GP-Podest in diesem Jahr beschert hat. Nach dem Rennen wirkte der siebenfache Weltmeister entsprechend rat- und mutlos, als er erklärte: «Im Moment finde ich keine Antworten.»

Und der Rekord-GP-Sieger äusserte auch eine düstere Prognose: «Ich fürchte, so bleibt das für den Rest der Saison. Das wird schmerzhaft.» Geht es nach dem früheren GP-Piloten Ralf Schumacher, läuft Hamilton Gefahr, die Lust an der Formel 1 zu verlieren. Im Sky-Podcast «Backstage Boxengasse» sagt er: «Er kommt halt mit dem Auto nicht klar.»

Und der sechsfache GP-Sieger ergänzt: «Wir reden viel über Lando Norris, aber ich glaube, bei ihm ist es noch fast schlimmer. Man sieht, er ist in sich zusammengesackt.» Sorgen müsse man sich um den Ferrari-Neuzugang zwar keine machen, räumt er ein. «Aber ich weiss ja, wie das ist. Ich bin ja selber mal gefahren.»

«Wenn du dann irgendwann da stehst, und gar kein Mittel mehr hast und permanent langsamer bist... Wir haben es oft gesagt, in Silverstone, wo er vor Freude geweint hat, weil er gesagt hat: ‚Ich kann es ja doch noch.‘ Und das geht ihm gerade abhanden», fährt der 49-jährige Deutsche fort.

«Ich weiss aus eigener Erfahrung: Wenn das nicht irgendwann weitergeht, dann macht das keinen Spass», betont Ralf Schumacher, der befürchtet: «Wenn das so weitergeht bis zur Sommerpause, dann ist die Gefahr irgendwann da, dass er sich sagt: ‚Pass auf, ich will das nicht mehr, ich will jetzt mein Leben leben. Ich bin 40 und so reich, das tue ich mir nicht mehr an, weil offensichtlich klappt das aus irgendeinem Grund nicht.‘ Ich hoffe aber, dass er bald die Kurve kriegt.»

Möglich sei das durchaus, schliesslich habe Hamilton mit der Sprint-Pole und dem anschliessenden Sieg im Mini-Rennen von China gezeigt: «Sobald die Strecke und das Auto zu ihm passen, liefert er ab. Also da kann ja noch was kommen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6