Günther Steiner: Das sagt er zur Verstappen-Strafe

Die Strafe, die Max Verstappen beim Rennen in Saudi-Arabien kassiert hat, sorgte für viele Diskussionen unter den Fans und Experten. Auch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner hat eine klare Meinung geäussert.

Formel-1-Champion Max Verstappen beendete den GP in Saud-Arabien auf dem zweiten Platz hinter McLaren-Talent Oscar Piastri, obwohl er das Rennen in Jeddah von Startplatz 1 in Angriff genommen hatte. Neben ihm startete der spätere Sieger aus der ersten Reihe und griff gleich in der ersten Kurve an.

Verstappen wich neben die Strecke aus und blieb vorne, die Regelhüter Nish Shetty, Loic Bacquelaine, Enrique Bernoldi und Hasan Alabdali schauten sich die Szene an und brummten ihm eine 5-sec-Zeitstrafe auf. Begründet wurde dies mit der Tatsache, dass Piastris McLaren am Scheitelpunkt der ersten Kurve mit der Vorderachse neben dem Spiegel des Niederländers war und damit neben Verstappen war, als er auf der Innenseite angriff.

Der Schluss der Rennkommissare: Die Kurve gehörte demnach dem Australier und nicht Verstappen, der durch das Verlassen der Strecke vorne bleiben konnte. «Normalerweise beträgt die Basisstrafe für das Verlassen der Strecke und die Erlangung eines dauerhaften Vorteils sogar 10 Sekunden. Da es sich jedoch um einen Zwischenfall in der ersten Runde und in Kurve 1 handelte, betrachteten wir dies als mildernden Umstand und verhängten stattdessen eine Zeitstrafe von 5 Sekunden», heisst es in der Urteilsbegründung der Rennkommissare.

Der Blick in die sozialen Medien zeigt: Manch Fan bewertete die Szene anders. Auch bei den Experten herrscht keine Einigkeit. Einer, der sich klar zur Strafe geäussert hat, ist Günther Steiner. Der frühere Haas-Teamchef erklärt im «The Red Flags Podcast»: «Entweder man liegt falsch oder richtig. Sie waren sich nicht sicher, ob es richtig oder falsch war, eine Strafe auszusprechen, deshalb gab es einen Rabatt, er bekam fünf statt zehn Sekunden aufgebrummt.»

Kurz darauf betont der Südtiroler auf die Frage, ob denn eine 10-Sekunden-Strafe seiner Meinung nach besser gewesen wäre: «Nein, aber das wäre wenigstens eine klare Message gewesen. Meiner Meinung nach war das aber normales Rennfahren. Natürlich wurden Spielchen gespielt, aber das gehört beim Racing dazu. Sie fahren ein Rennen, und darum geht es doch beim Rennfahren.»

Und Steiner stellt klar: «Wenn du auch nur den geringsten Zweifel hast, ob etwas strafbar war oder nicht, dann solltest du keine Strafe aussprechen.» Hatte Verstappen also allen Grund, sauer zu sein? «Ja, das wäre ich auch gewesen», lautet die klare Antwort des 60-Jährigen.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6