Formel-1-Motoren: Diskussion über Regeln für 2026

Die künftigen Formel-1-Regeln sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Bei einer Sitzung der F1-Kommission wurde nun beschlossen, dass über mögliche Anpassungen des Motorenreglements gesprochen wird.

Im nächsten Jahr werden die Formel-1-Regeln umfassend verändert, und das betrifft nicht nur das Chassis, sondern auch die Antriebseinheiten. Der Anteil der Elektro-Power soll gesteigert werden, nahezu die Hälfte der Leistung soll künftig von der Batterie kommen, für den Rest sorgt das V6-Turbotriebwerk. Daran soll sich auch nichts ändern, obwohl in Saudi-Arabien eine Reduktion des Elektro-Anteils diskutiert wurde.

Bedenken wurden einerseits wegen der Sicherheit geäussert, denn durch die längere Rekuperationsdauer könnte es zu grossen Tempo-Unterschieden kommen, was wiederum potenziell gefährliche Situationen schaffen könnte. Andererseits haben Simulationen auch gezeigt, dass auf Strecken mit langen Geraden die Elektro-Power auf halber Strecke ausgehen könnte.

Bei der jüngsten Sitzung der Formel-1-Kommission am gestrigen Donnerstag in Genf wurde jedoch beschlossen, dass die geplante Energie-Aufteilung zwischen Elektro- und Verbrennungsmotoren-Power nicht angepasst wird. Dennoch wird weiter über die Motorenregeln gesprochen. In der entsprechenden Mitteilung zur Sitzung, die unter der Leitung von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali und FIA-Formelsportdirektor Nikolas Tombazis stattgefunden hat, heisst es, dass grundsätzliche Verbesserung an der Energiemanagement-Strategie für 2026 diskutiert werden.

Ausserdem sollen auch Massnahmen besprochen werden, die möglichen finanziellen Folgen für die Motorenhersteller entgegenwirken sollen, die sich im nächsten Jahr durch Leistungseinbussen oder Problemen mit der Standfestigkeit ergeben könnten. Konkret könnten bei grossen Leistungsunterschieden die Budgetgrenzen versetzt oder die Anzahl der erlaubten Prüfstandsstunden erhöht werden. Die Gespräche darüber sollen in den entsprechenden Spezialisten-Gremien geführt werden.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6