Martin Brundle: Warnung an F1-Champion Max Verstappen

In Jeddah stellte Max Verstappen wieder einmal sein Können unter Beweis. Der Red Bull Racing-Star ist der Beste im Feld, findet Martin Brundle. Allerdings spricht der GP-Veteran auch eine Warnung an den Champion aus.

In Saudi-Arabien sicherte sich Max Verstappen die 42. Pole-Position zu einem GP. Der Formel-1-Champion tat dies mit einer Runde, die selbst erfahrene Beobachter wie Martin Brundle in Staunen versetzte. In seiner Analyse des fünften GP des Jahres auf «Skysports.com» schreibt der ehemalige GP-Pilot: «Max hat sich die Pole wieder einmal mit einer Runde gesichert, die kaum zu fassen ist.»

«Dabei half ihm wahrscheinlich der Windschatten seines Teamkollegen Yuki Tsunoda, der zur richtigen Zeit Schützenhilfe geleistet hat, der Unfall von Lando Norris und die clevere Idee der Red Bull Racing-Entscheidungsträger, ihm genug Sprit zu geben, um in den verbleibenden Minuten nach der roten Flagge zwei schnelle Runden zu drehen», zählt der 65-Jährige auf.

Und Brundle lobt: «In und um die Formel 1 gibt es kaum jemanden, der Max nicht für den derzeit besten Fahrer im Feld hält.» Gleichzeitig warnt er aber auch mit Blick auf GP-Sieger und WM-Leader Oscar Piastri: «Oscar lernt schnell und obwohl er 163 GP-Starts weniger als Max Verstappen und 82 GP-Einsätze weniger als sein Teamkollege Lando Norris bestritten hat, darf er sich über die Siegesquote von rund 10 Prozent in 51 Renneinsätzen und die WM-Führung freuen. Und er wird immer besser werden.»

Die Strafe, die Verstappen für das Verlassen der Strecke in der ersten Kurve kassierte, sieht der Brite als berechtigt an. Und er fragt sich angesichts von Verstappens Rückstand von 2,8 sec im Ziel: «Vielleicht hätte er das Rennen gewonnen, wenn sein Team ihn angewiesen hätte, die Position gleich zurückzugeben.» Gleichzeitig erklärt er aber auch: «Andererseits konnte er an der Spitze freie Fahrt geniessen, das half ihm sicher im ersten Stint, seine Reifen und Bremsen vor dem Überhitzen zu schützen und sorgte dafür, dass er ein starkes Tempo fahren konnte. Vielleicht ist es das wert, dafür eine 5-sec-Strafe in Kauf zu nehmen...»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6