Oscar Piastri: Hilfe von Lando Norris' Renningenieur

McLaren-Star hat in Saudi-Arabien seinen dritten Saisonsieg eingefahren und die WM-Führung übernehmen können. Auf dem Weg zum Triumph in Jeddah bekam er Hilfe aus den eigenen Reihen, wie Teamchef Andrea Stella erzählt.

Für Oscar Piastri endete das Rennen in Saudi-Arabien ganz nach Wunsch: Von Startplatz 2 aus konnte der schnelle GP-Star aus Melbourne den Sieg erringen und damit zum dritten Mal in diesem Jahr triumphieren. Die WM-Wertung führt er nun mit zehn Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Lando Norris und einem Polster von zwölf WM-Zählern auf den drittplatzierten Champion Max Verstappen an.

Auf dem Weg zum Sieg auf dem Jeddah Corniche Circuit konnte Piastri nicht nur von der 5-sec-Zeitstrafe profitieren, die Verstappen nach dem Ausritt in der ersten Kurve nach dem Start aufgebrummt wurde. Auch aus den eigenen Reihen bekam er Schützenhilfe, wie McLaren-Teamchef Andrea Stella hinterher stolz erklärte.

«Landos Renningenieur hat Oscars Renningenieur von sich aus darüber informiert, dass Lando Mühe hatte, an Lewis Hamilton vorbeizukommen, als er ihn zwei Mal in der 27. Kurve überholte – nur um gleich darauf in der ersten Kehre die Position wieder an Hamilton zu verlieren. Deshalb solle Oscar gleich in der ersten Kurve angreifen, lautete sein Rat.»

«Ich war sehr stolz, als ich das gehört habe – denn ich musste das nicht veranlassen. Ich war da einfach Zuschauer und das zeigt, wie gut die Zusammenarbeit im Team funktioniert und welch Teamgeist hier bei McLaren herrscht. Das haben Will Joseph und Tom Stallard wirklich gut gemacht – genauso wie das Team an der Boxenmauer», lobte der Italiener.

Piastri entschied sich trotz der Informationen, bereits in der 21. Kurve anzugreifen und vorbeizuziehen. Dabei wirbelte er einigen Staub auf. Dennoch blieb Stella ruhig, wie er beteuert: «Es war wie in Baku im vergangenen Jahr, als der Kampf gegen Charles Leclerc eng war, ich aber dennoch irgendwie ganz ruhig blieb, weil ich wusste, dass Oscar die Kontrolle behält und sehr genau weiss, was er da macht.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6