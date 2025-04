F1-Weltmeisterteam McLaren: Rückzug aus der Formel E

McLaren wird sich aus der Formel E verabschieden. Dies verkündeten die Briten am heutigen Freitag. Künftig will man sich ganz auf die Teilnahme an der Formel-1-WM, der IndyCar-Serie und der WEC konzentrieren.

Mit dem Formel-1-Team und den beiden GP-Stars Oscar Piastri und Lando Norris feiert McLaren derzeit Erfolge, die aktuellen Team-Weltmeister führen die Konstrukteurswertung auch in diesem Jahr nach den ersten fünf WM-Runden an. In der Formel E belegen die Briten mit dem Neom McLaren Formula E Team den dritten Gesamtrang. Der Rückstand auf die Spitzenreiter von Porsche beträgt 38 Zähler.

Das Formel-E-Team steht zum Verkauf, wie McLaren am heutigen Freitag bestätigt hat. Denn künftig will sich der Sportwagen-Hersteller ganz auf die Engagements in der Formel 1 und der IndyCar-Serie sowie auf den Einstieg in die Langstrecken-Weltmeisterschaft, der 2027 erfolgen soll, konzentrieren. Der Ausstieg erfolgt nach der laufenden Saison.

McLaren-CEO Zak Brown sagt dazu: «Wir sind unheimlich stolz auf das, was wir in der Formel E erreicht haben, und die Serie spielt eine wichtige Rolle in der gesamten Motorsport-Landschaft. Aber es ist an der Zeit, andere Möglichkeiten zu erkunden, die besser mit der strategischen Gesamtausrichtung von McLaren Racing übereinstimmen - einschließlich unseres Einstiegs in die WEC ab 2027.»

Mit Blick auf den Formel-E-Rennstall, für den in diesem Jahr Taylor Barnard und Sam Bird auf Punktejagd gehen, fügt der Amerikaner an: «Im Moment konzentrieren wir uns darauf, dieses grossartige Team für künftige Erfolge zu rüsten, indem wir darauf hinarbeiten, einen neuen Eigentümer zu finden. Das Team hat einen starken Start in das Jahr hingelegt, und wir wollen die Saison auf einem hohen Niveau beenden. Ich möchte dem Team, der Formel E, unseren Partnern und unseren Fans für ihre anhaltende Unterstützung danken.»