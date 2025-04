Lewis Hamilton: Wann zaubert der Ferrari-Star wieder?

George Russell ist sich sicher: Lewis Hamilton wird in die Erfolgsspur zurückfinden

Seit Lewis Hamilton bei Ferrari an Bord gegangen ist, zeigte der Brite nur wenige Glanzleistungen. Dennoch ist sein früherer Mercedes-Teamkollege George Russell überzeugt: Der siebenfache Weltmeister wird wieder zaubern.

Mit dem Wechsel zu Ferrari nach zwölf Mercedes-Jahren hat Lewis Hamilton einen Neuanfang gewagt. Der 40-Jährige will mit der Scuderia seinen achten WM-Titel gewinnen – doch derzeit ist er noch weit davon entfernt. Seinen ersten Triumph in Rot feierte der siebenfache Champion bereits beim zweiten Kräftemessen in China.

Auf dem Shanghai-Rundkurs sicherte er sich erst die Sprint-Pole, dann entschied er das Mini-Rennen für sich. Der GP endete mit einer Enttäuschung. Hamilton wurde wegen seiner zu stark abgewetzten Bodenplatte disqualifiziert. Die acht WM-Punkte, die es für den sechsten Platz gegeben hätte, waren damit wieder weg.

In der WM-Wertung belegt der Rekord-GP-Sieger nach den ersten fünf WM-Runden lediglich den siebten Zwischenrang. Mit 31 WM-Zählern auf dem Konto liegt er noch hinter seinem Mercedes-Nachfolger Kimi Antonelli (38 Punkte, WM-Platz 6), seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc (47 Punkte, WM-Platz 5) und seinem früheren Stallgefährten George Russell (73 Punkte, WM-Platz 4). Ganze 68 Punkte beträgt sein Rückstand auf WM-Spitzenreiter Oscar Piastri.

Der Ferrari-Neuzugang rechnet auch beim nächsten Kräftemessen mit einem schwierigen Rennwochenende – obwohl auch beim ersten US-Besuch der Königsklasse in diesem Jahr im Sprint-Format gefahren wird.

Hamilton wirkte nach dem GP in Saudi-Arabien ratlos, als er erklärte: «Im Moment finde ich keine Antworten. Ich spüre den Wagen einfach nicht richtig, aber ich könnte jetzt nicht den Finger auf ein bestimmtes Problem legen und sagen – genau daran liegt es. Und das ist ein Teil meiner Schwierigkeiten.»

Sein ehemaliger Teamkollege Russell ist dennoch überzeugt, dass Hamilton wieder in die Erfolgsspur zurückfinden wird. Er stellt klar: «Lewis ist ein siebenfacher Weltmeister, sein Erfahrungsschatz ist unglaublich gross und er ist ein aussergewöhnlicher Fahrer.»

«Wir haben das in China gesehen – er holte die Pole im Sprint und hat diesen dann locker gewonnen. Ich weiss, wozu er in der Lage ist und wenn es Klick macht, werden wir wieder mehr von seiner Magie erleben», prophezeit der 27-jährige Brite.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6