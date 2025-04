Prognose für Ferrari: Mit Lewis Hamilton ganz daneben

​Der Niederländer Giedo van der Garde kann kaum glauben, wie sich die Formel-1-WM gerade entwickelt. Der frühere GP-Pilot gibt zu: «Ich lag mit meiner Prognose für Lewis Hamilton im Ferrari komplett daneben.»

Giedo van der Garde (40) hat eine anständige Rennfahrer-Karriere gezeigt. Der Niederländer, Meister der Formel Renault 3.5 des Jahres 2008 und in der Formel 1 mit Caterham an der Arbeit (2013), ist der Königsklasse als GP-Experte verbunden geblieben, und der Landsmann von Max Verstappen traut seinen Augen nicht, was sich da in der WM 2025 abspielt.

Bei unseren Kollegen von racingnews365 sagte van der Garde im vergangenen Winter: «Lewis Hamilton wird 17 bis 18 Podiumsplätze holen, ich kann mir vorstellen, dass er mit Max Verstappen bis zum letzten Rennen um den Titel kämpfen wird.»

Davon ist der Engländer heute weit entfernt. Er ist WM-Siebter, mit eben mal 31 Punkten und keinem GP-Podestplatz (aber mit einem Sieg im Sprint in China).



Heute mit seiner Aussage konfrontiert, muss van der Garde lachen: «Es wäre toll gewesen, wenn das passiert wäre, nicht? Das war mein Bauchgefühl, und ganz ehrlich – da war wohl der Wunsch Vater des Gedankens. Man hofft einfach, dass es ein Erfolg wird, wenn Hamilton so einen Wechsel zu Ferrari macht. Aber fair ist fair, er hat von seinem Teamkollegen Charles Leclerc eine schallende Ohrfeige erhalten.»



Was also läuft schief?



Der 40-jährige van der Garde sagt sofort: «Selbstvertrauen. Das ist das Wichtigste. Als Lewis in die Formel 1 kam, war er eine Kanone, jung und eifrig und sofort ein Titelkandidat. Bei McLaren sass er neben Fernando Alonso, und später wusste er bei Mercedes mit Nico Rosberg, dass er die Oberhand hat, er hatte ihn seit dem Kartsport ziemlich leicht geschlagen.»



«Aber heute hat es Hamilton mit einer anderen Generation zu tun. Er wird älter und hat auch einen Rückschlag erlitten, als er 2021 gegen Max Verstappen seinen achten Weltmeistertitel nicht holte. Dann hatte er jahrelang bei Mercedes nicht das Auto, um ganz vorne mitzufahren, obwohl er letztes Jahr einige gute Rennen gezeigt hat.»



«Die jüngeren Fahrer scheinen die Fahrtechnik mit der aktuellen Auto-Generation ein bisschen besser zu beherrschen. Das ist im Moment ein Problem, dem er nicht so einfach entkommen kann.»



«Lewis und ich, wir gehören der gleichen Fahrergenration an, der Fahrstil, der uns damals eingeimpft wurde, unterscheidet sich einfach von jenem der Generation Verstappen, Leclerc, Russell und Norris. Sie fahren anders, ein bisschen runder und können mit einem lebhaften Heck besser umgehen.»



«Wenn wir zur Generation vor fünf oder sechs Jahren zurückgehen würden, wäre er immer noch überlegen. Aber mit der neuen Generation hat er einfach mehr zu kämpfen. Man ändert seinen Fahrstil nicht einfach so. Man kann hier und da etwas ausprobieren, aber man greift immer noch auf sein Basiswissen zurück.»



Van der Garde glaubt aber auch: «Wenn er sein Auto so hintrimmen kann, dass es an der Hinterachse stabil ist, dann kann er noch immer die Kurve kriegen, dann kann er wieder ins Spiel kommen. Natürlich ist Lewis Hamilton immer noch superschnell. Das ist noch nicht vorbei.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6