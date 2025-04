Gené (Ferrari): So ist Hamilton hinter den Kulissen

​Der langjährige Ferrari-Testpilot und heutige Markenbotschafter Marc Gené schätzt die Lage von Lewis Hamilton in der Formel-1-WM 2025 ein. Der 51-jährige Spanier sagt, wie sich der Brite hinter den Kulissen verhält.

Der Spanier Marc Gené redet nie um den heissen Brei herum. Im Formel-1-Podcast F1 Nation spricht der langjährige Ferrari-Testpilot offen darüber, wie er Lewis Hamilton bei Ferrari erlebt.

Der 51-jährige Katalane, der für Minardi und Williams 36 Formel-1-WM-Läufe bestritten hat, stellt fest: «Wir stehen noch ganz am Anfang der Zusammenarbeit zwischen Ferrari und Lewis Hamilton. Er hat den Sprint von China gewonnen, von Pole-Position, das war sagenhaft. Seine Fähigkeiten sind über jeden Zweifel erhalten, und aufgrund seiner Erfahrung weiss er genau, was er von seinem Rennwagen braucht.»

«Ich sehe, wie er sich von Melbourne bis China enorm verbessert hat, denn wenn man von einem anderen Team kommt, ist es wirklich nicht einfach. In der aktuellen Formel 1, in der nicht getestet wird, ist es verflixt kompliziert, das Team zu wechseln und sich an die veränderte Dynamik eines Rennstalls zu gewöhnen, von den ganzen weiteren Veränderungen wie einem komplett anders belegten Lenkrad mal ganz zu schweigen. Das braucht alles Zeit.»

«Aber alleine schon in den Briefings, wenn er über seinen Rennwagen redet, dann merkt man, dass er wirklich wichtige Informationen vermittelt. Dazu ist er aussergewöhnlich im Reifen-Management. Wenn ich mir die ganze Telemetrie anschaue, sehe ich einige Dinge, die er sehr gut beherrscht.»



«Ich weiss, dass einige Leute sagen, er sei nur deshalb so erfolgreich gewesen, weil er eben das beste Team hinter sich hatte. Jetzt, wo ich ihn an der Arbeit erlebe, erkenne ich hingegen, warum er so oft gewonnen hat.»



Gené weiter: «Bei Ferrari sind die Erwartungen immer gross. Es gibt kein anderes Team auf der Welt, das mit so viel Druck umgehen muss, aber als Fahrer erlebt Hamilton Dinge, die er noch nie zuvor gespürt hat, ich erinnere da nur an sein Debüt in Fiorano, wo so viele Menschen aufgetaucht sind, dass sie die Strassen sperren mussten.»



«Hamilton hat ein sehr gutes Team um sich herum, und wir setzen alles daran, dass er sich hier eingewöhnt. Alle bei Ferrari sind sehr stolz darauf, dass er seinen Traum leben will, Teil der Ferrari-Familie zu sein.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6