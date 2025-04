Steiner: Lewis Hamilton im Ferrari? Beunruhigend

​Lewis Hamilton kommt bei Ferrari nicht in die Gänge und hat beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien angetönt, er wisse nicht, wo ein Fortschritt herkommen soll. Ex-Teamchef Günther Steiner hört das mit Sorgen.

Im Winter wurde Lewis Hamilton als Heilsbringer, teilweise sogar als Messias bezeichnet, nun haben die treuen Ferrari-Fans, die Tifosi, so etwas wie Katerstimmung: Der erfolgreichste Formel-1-Fahrer kommt im erfolgreichsten Formel-1-Rennstall nicht in die Gänge.

Schlimmer noch: Nach Platz 7 auf dem Jeddah Corniche Circuit von Saudi-Arabien hat der siebenfache Weltmeister erklärt: «Ganz ehrlich – ich weiss nicht, wie wir das lösen wollen. Ich fürchte, so bleibt das für den Rest der Saison. Das wird schmerzhaft.»

Der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner hat diese Worte natürlich auch mitbekommen, der 60-jährige Südtiroler findet das «beunruhigend».

Der Meraner schätzt die Lage in Podcast Red Flags wiefolgt ein: «Der Speed-Unterschied zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton ist ein Grund zur Besorgnis.»



«Mehr noch als die Aussage der Stoppuhr verstört mich die Aussage des Fahrers; etwa auf die Frage, wo er Zeit verliere. Das Team weiss das aufgrund der ganzen Daten sehr genau. Der Ingenieur kann einem Piloten exakt sagen, in welchen Passagen er Zeit einbüsst, aber er kann natürlich nicht sagen, warum das so ist.»



«Das liegt dann ganz alleine am Piloten. Und das Schlimmste, was nun passieren könnte, das ist, dass Hamilton sein Selbstvertrauen einbüsst. Denn dann ginge es nur noch rückwärts.»



«Aus meiner Sicht ist das alles besorgniserregend. Natürlich arbeiten Team und Fahrer daran, und ich bin überzeugt, niemand kniet sich intensiver in die Arbeit als Lewis Hamilton. Aber ganz ehrlich: Momentan weiss ich nicht, wie er sich aus dieser Misere befreien will.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6