Kimi Antonelli: Krank in Jeddah, dennoch Sechster

​Simone Resta, der stellvertretende technische Leiter des Formel-1-Teams von Mercedes, enthüllt: Kimi Antonelli war krank, als er beim Grossen Preis von Saudi-Arabien auf Platz 6 preschte.

Der 18-jährige Italiener Kimi Antonelli zeigt als Nachfolger von Lewis Hamilton bei Mercedes eine starke Leistung nach der anderen: Vierter in seinem ersten Grand Prix in Australien, Siebter im China-Sprint, Sechster im Grand Prix, erneut Sechster in Japan, mit bester Rennrunde, dann Elfter in Bahran (erstmals ohne Punkte, weil das Team die Strategie versemmelt hatte) und erneut Sechster in Saudi-Arabien.

Dieser jüngste sechste Platz auf dem sauschnellen Jeddah Corniche Circuit ist umso erstaunlicher, wenn wir hören, was Kimis Landsmann Simone Resta zu sagen hat, der stellvertretende technische Leiter des Formel-1-Teams von Mercedes.

In seinem Rückblick auf den vergangenen WM-Lauf sagt Resta: «Kimi fühlte sich am Sonntagmorgen nicht gut. Das hing wahrscheinlich mit etwas zusammen, das er am Vortag gegessen hatte. Es war daher ein sehr schwieriges Rennen für ihn. Auf einem solchen Kurs nicht hundertprozentig fit zu sein, das ist gewiss nicht ideal, aber er hat sich gut geschlagen. Man hat gesehen, dass alle Fahrer nach dem Rennen müde waren, also ist das ein weiterer wichtiger Schritt in seinem Lernprozess.»



Kimi war etwas mehr als müde. Nachdem Antonelli seinen Wagen ins Parc fermé gestellt hatte, musste er auf den Weg zu den üblichen Interviews teilweise von seinem Vater gestützt werden.



Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir sind mit der Entwicklung von Kimi überaus zufrieden. Es hat bislang keine unbedachten Manöver gegeben. Er hat an den Wochenenden ständig dazugelernt. Interessanterweise war er am Ende des Wochenendes immer sehr schnell, und es scheint, dass er das Auto und die Reifen sehr gut im Griff hat.»



«Miami kennt er noch nicht, aber ich denke, dass wir von dort an ein ziemlich klares Bild davon erhalten werden, wie gut er auf Strecken ist, die ihm bekannt sind. Ich bin wirklich happy mit seinen Leistungen.»







Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6