Yuki Tsunoda: «Kämpfen um unsere Formel-1-Karrieren»

Der GP in Saudi-Arabien war für Yuki Tsunoda schnell gelaufen: Der Japaner kollidierte nach dem Start mit Pierre Gasly. Die Frage, ob die Freundschaft zum Franzosen dadurch gelitten hat, beantworte er hinterher.

Zwei Jahre lang gingen Yuki Tsunoda und Pierre Gasly für die Scuderia AlphaTauri (heute Racing Bulls) an den Start, und während dieser Zeit als Teamkollegen entwickelten die beiden Formel-1-Stars eine Freundschaft, die bis heute anhält. Gasly verliess den Nachwuchsrennstall von Red Bull nach dem Finale 2022, seither ist er für das Alpine-Werksteam unterwegs.

Tsunoda fuhr noch die ersten beiden Rennwochenenden in diesem Jahr für den Rennstall aus Faenza, dann wurde der 24-Jährige zum Red Bull Racing Team befördert, wo er an der Seite von Max Verstappen Gas gibt. Der Japaner schlägt sich nicht schlecht. Bei der Premiere im RB21 ging er als Zwölfter noch leer aus, doch im darauffolgenden Kräftemessen in Bahrain sicherte er sich als Neunter seine ersten Punkte in den Farben des Teams aus Milton Keynes.

Eine bittere Pille musste er allerdings beim jüngsten GP in Saudi-Arabien schlucken, denn auf dem Jeddah-Rundkurs kollidierte er bereits in der ersten Runde mit Gasly. Beiden wurde das unliebsame Treffen zum Verhängnis, sie fielen aus. Die Frage, wie sich der Crash auf die Freundschaft der Beiden ausgewirkt habe, wurde schnell beantwortet.

Weder Tsunoda noch Gasly gaben dem Unfallgegner die Schuld. Tsunoda betonte in seiner Medienrunde: «Es ist immer schmerzlich, wenn man in der ersten Runde kollidiert, egal, mit wem man zusammengerät. Das ist natürlich alles andere als ideal, denn wir kämpfen um unsere Formel-1-Karrieren und versuchen, erfolgreich zu sein. Der Ausfall ist also wirklich schmerzlich.»

Auch Gasly trauerte der verpassten Chance nach. «Der Unfall selbst war ein normaler Rennzwischenfall, es wurmt mich aber, weil das Auto einen starken Eindruck machte. Ich war zuversichtlich, als ich ins Rennen ging, dass ich das nötige Tempo haben würde, um gegen die Williams-Fahrer zu kämpfen», seufzte der 29-Jährige.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6