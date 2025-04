Martin Brundle mahnt: Das könnte McLaren schaden

Die McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris führen die WM-Tabelle nach fünf Rennwochenenden an. Dennoch muss sich das Team aus Woking in Acht nehmen, warnt GP-Veteran Martin Brundle.

Fünf WM-Runden haben die Formel-1-Stars seit dem diesjährigen Saisonauftakt in Melbourne bestritten, und der Blick auf die WM-Tabelle verrät, wer derzeit die Nase klar vorn hat: In der Team-Wertung steht McLaren an der Spitze. Die Team-Weltmeister des vergangenen Jahres verfügen über ein 77-Punkte-Polster auf das zweitplatzierte Mercedes-Werksteam. Red Bull Racing auf Platz 3 ist bereits 99 Punkte vom Spitzenreiter entfernt.

Weniger dramatisch fallen die Abstände in der Fahrer-Wertung aus. In dieser hat Piastri nach seinem dritten Saisonsieg in Saudi-Arabien die Führung übernommen. Der Australier hat in den bisherigen Rennen 10 Punkte mehr gesammelt als sein Teamkollege Norris. Titelverteidiger Max Verstappen fehlen zwölf Punkte auf den WM-Leader.

Wie schnell sich das Blatt wenden kann, hat man im vergangenen Jahr gesehen. Da schaffte McLaren mit einem Update die Rückkehr in die Erfolgsspur. Und das McLaren-Team hat ein Luxusproblem, denn für die Papaya-Truppe treten gleich zwei starke Fahrer an. Das sorgt dafür, dass sich die beiden Teamkollegen gegenseitig das Leben schwer machen, wie Martin Brundle in seiner GP-Analyse betont.

Der frühere GP-Star erklärt auf «Skysports.com»: «Das McLaren-Team führt die Konstrukteurswertung mit 77 Punkten an und seine beiden Fahrer Piastri und Norris belegen die ersten beiden Zwischenränge in der Fahrer-Tabelle. Aber wenn sie sich weiterhin gegenseitig Punkte wegnehmen – was sehr wahrscheinlich ist, dann könnte Verstappen – und bis zu einem gewissen Grad auch George Russell – dies für sich nutzen, trotz des Renntempo-Vorteils der Briten.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6