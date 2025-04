Günther Steiner: Rat an McLaren-Star Lando Norris

Nachdem Lando Norris in Saudi-Arabien die WM-Führung an seinen Teamkollegen Oscar Piastri abgeben musste, wird das Selbstvertrauen des Briten in Frage gestellt. Günther Steiner hat einen Tipp für den McLaren-Star.

Dass Lando Norris im richtigen Auto sitzt, um sich den langgehegten Traum vom WM-Titelgewinn zu erfüllen, steht ausser Frage. Der Brite hat auch schon mehrfach bewiesen, dass er weiss, wie man einen Grand Prix gewinnt. Doch ob er auch mental das Rüstzeug für den Gesamtsieg hat, wird immer lauter in Frage gestellt.

Denn Norris erlaubt sich immer wieder kostspielige Fehler. So auch in Saudi-Arabien, wo er im Qualifying einen Crash produzierte, der den zehnten Startplatz zur Folge hatte. Im Rennen zeigte er eine gute Aufholjagd, verpasste aber dennoch das Podium als Vierter. Danach übte er sich einmal mehr in Selbstkritik und hielt nüchtern fest: «Ich mache mir das Leben selbst schwer.»

Die Frage, ob ihm das nötige Selbstvertrauen fehlt, um sich zum Champion zu krönen, wird seit dem jüngsten Fehler des 25-Jährigen immer öfter gestellt. Auch Günther Steiner äusserte sich im «The Red Flags»-Podcast dazu.

Der frühere Teamchef von Haas sagt: «Ich sehe keinen Mangel an Selbstvertrauen, vielmehr leistet er sich immer wieder kleine Fehler und sagt dann, dass er den Titel vielleicht nicht holen wird. Ich sagte immer: Wenn du etwas erreichen willst, musst du erst einmal selbst daran glauben. Denn wie sollst du gewinnen, wenn du nicht daran glaubst?»

Die geäusserte Selbstkritik würde er als Teamchef irgendwann einmal ansprechen und aus der Welt schaffen, erklärt der Südtiroler weiter. «Ich würde ihm sagen: ‚Du bist ein guter Fahrer, du hast Rennen gewonnen und kannst dich auch im Titelkampf durchsetzen. Du musst nur daran glauben.»

Auch auf die Aussage des Titelverteidigers Max Verstappen, er würde im McLaren-Renner dominieren, findet Steiner eine Antwort: «Die Antwort an Verstappen ist: ‚Ich hätte in den vergangenen drei Jahren jedes Rennen in deinem Auto gewonnen.‘» Norris müsse sich wagen, den Sieg anzukündigen. «Da geht es nicht darum, arrogant zu sein. Das ist er auch nicht, wenn er das sagt, während er in einem Auto sitzt, das so gut ist, wie es der McLaren derzeit ist. Und er ist auch immer ein guter Fahrer gewesen. Er muss nur an sich glauben.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6