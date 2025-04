Charles Leclerc verrät: Das bereitet Ferrari Mühe

Ferrari-Star Charles Leclerc konnte beim Formel-1-GP in Saudi-Arabien den ersten GP-Podestplatz für die Roten in diesem Jahr einfahren. Ein Problem quälte den Monegassen aber besonders, wie er hinterher verriet.

Den ersten Saisonerfolg hat Ferrari Neuzugang Lewis Hamilton zu verdanken. Der siebenfache Champion schaffte es bereits beim zweiten Rennwochenende des Jahres in China, die Sprint-Pole und den Sieg im Mini-Rennen einzufahren. Den ersten GP-Podestplatz bescherte aber Charles Leclerc dem Rennstall aus Maranello.

Im jüngsten Kräftemessen in Saudi-Arabien wurde er Dritter und erklärte hinterher, dass er sich damit selbst überrascht hatte. «Vor dem Wochenende hätte ich nicht geglaubt, dass wir hier einen Podestplatz herausfahren können, das kam unerwartet», gestand der Monegasse, der als WM-Fünfter die Nase im Team-internen Duell vorne hat.

Eine Sorge quälte Leclerc besonders: «Ich hatte ehrlich gesagt grosse Mühe mit der Fahrzeugbalance, als ich hinter George Russell unterwegs war. Sobald der Mercedes aus dem Weg war, verbesserte sich das Verhalten der Vorderreifen und das ganze Auto wurde deutlich besser. Ich hatte weniger Mühe mit der Vorderachse und die Performance hat sich bei freier Fahrt deutlich verbessert.»

Abhilfe soll ein Update schaffen, das allerdings noch auf sich warten lässt. Erst beim übernächsten Kräftemessen der Königsklasse in Imola sollen die neuen Teile ans Auto kommen. Beim nächsten Sprint-Wochenende in Miami müssen Leclerc und Hamilton also noch mit dem gleichen Material wie in den ersten fünf Rennwochenenden auskommen.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6