Ferrari-Spezialdesign: Fans reagieren enttäuscht

Ferrari hat zur Feier der einjährigen Partnerschaft mit dem Technologie-Unternehmen HP eine Sonderlackierung für das Rennwochenende in Miami vorgestellt. Viele Formel-1-Fans reagieren enttäuscht.

Vor einem Jahr hat Ferrari den Start der hp-Partnerschaft mit einer Sonderlackierung in Miami gefeiert, die viele Fans enttäuschte. Denn die GP-Renner aus Maranello blieben vorwiegend rot, ergänzt wurde der übliche Look durch blaue Akzente auf den Flügeln, dem Halo-Schutzbügel, den Rückspiegeln, der Verkleidung und der Felgen.

Auch in diesem Jahr wird Ferrari mit einem speziellen Design in Florida antreten. Dies zur Feier der einjährigen Partnerschaft mit dem Technologie-Unternehmen HP. Vor dem Start des Rennwochenendes in Miami enthüllten Charles Leclerc und Lewis Hamilton den neuen Look, der erneut hauptsächlich die rote Farbe der Italiener umfasst.

Einzig auf Front- und Heckflügel, der Motor-Abdeckung und den Felgen weicht man vom herkömmlichen Look ab und setzt auf die Farben Blau und Weiss. Bei vielen Fans kam das Design, das in Anwesenheit von Teamchef Fred Vasseur und den beiden Stars Leclerc und Hamilton präsentiert wurde, nicht gut an.

Sie hätten sich eine Lackierung gewünscht, die sich stärker vom üblichen Look unterscheidet, wie der Blick in die sozialen Medien zeigt. Mutiger fällt das Design der Rennoveralls der beiden Ferrari-Stars aus. Auch die Helme sollen dem Spezialdesign entsprechen, wie das Team ankündigt.

Die neue Lackierung ist eine Innovation, wie Ferrari in der entsprechenden Mitteilung betont. Ingenieure des Rennwagenbauers und von HP in Barcelona arbeiteten zusammen, um nach Experimenten mit verschiedenen Technologien und Materialien das Endergebnis zu erzielen.

Die Folie, die einen Teil des SF-25 bedeckt, wurde denn auch durch innovative Techniken hergestellt. Sie ist 14 Prozent leicht4er und bis zu 17 Prozent dünner und auch wärmebeständiger als jene, die im vergangenen Jahr zum Einsatz kam. Darüber hinaus ist sie PVC-frei und vollständig recyclebar.

«Alles begann vor einem Jahr beim Grossen Preis von Miami, und seitdem haben wir gesehen, wie sehr unsere beiden Unternehmen übereinstimmen, wenn es darum geht, dass Menschen Innovationen fördern, nach Spitzenleistungen streben und Grenzen überschreiten», schwärmt Ferrari-CEO Benedetto Vigna, und beteuert, dass auch die Arbeitsprozesse durch die HP-Partnerschaft optimiert werden konnten.

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6