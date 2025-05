Racing Bulls: Rosa Speziallackierung in Miami 01.05.2025 - 06:00 Von Vanessa Georgoulas

© Red Bull Content Pool Die Speziallackierung wurde vom Look der Red Bull Summer Edition White Pink inspiriert © Red Bull Content Pool Isack Hadjar und Liam Lawson dürfen in Miami in neuen Farben ausrücken © Red Bull Content Pool Bei den Fans kommt das rosa Design gut an © Red Bull Content Pool Mutiges Spezialdesign: Der VCARB02 glänzt in Miami in Rosa, Weiss und Schwarz © Red Bull Content Pool Einmalig: Die Sonderlackierung ist nur in Miami zu sehen © Red Bull Content Pool Die Sonderlackierung wurde im Joia Beach Club enthüllt © Red Bull Content Pool Die Teamführung und die beiden GP-Stars durften bei der Präsentation des neuen Looks nicht fehlen © Red Bull Content Pool Die Enthüllung fand vor den Augen vieler Besucher statt Zurück Weiter

Das Visa Cash App Racing Bulls Team wird in Miami in neuen Farben angreifen: Der Rennstall aus Faenza setzt auf eine rosa Speziallackierung, die an die Red Bull Summer Edition White Peach erinnert.