Lewis Hamilton (Ferrari): Ein halbes Jahr lang Flaute

​Wann findet Ferrari-Superstar Lewis Hamilton aus dem Tief? Die Aussagen des siebenfachen Weltmeisters deuten darauf hin – mit einem Rennwunder ist in Miami wohl nicht zu rechnen, wie der Brite betont.

Der Wirbel um Lewis Hamilton und seinem Wechsel zu Ferrari war enorm, inzwischen herrscht unter den treuen Tifosi Katerstimmung: Der Sprint-Sieg in China bleibt das Highlight, da waren Fahrer und Rennwagen endlich mal im Einklang, und Hamilton zeigte, dass er nichts von seinen Fähigkeiten verlernt hat.

Aber abgesehen davon ist vom Charisma des Heilsbringers herzlich wenig zu spüren. Lewis Hamilton kann einem schon fast leid tun, denn seine Gefühlswelt nach einer erneuten Klatsche in Saudi-Arabien war spürbar, diese Verzweiflung war echt.

Lewis sagte in der Nacht von Jeddah: «Alleine, wie ich in den verschiedenen Pistensektoren ständig Zeit verliere, das ist einfach nicht gut genug. Im Moment finde ich keine Antworten. Ich spüre den Wagen einfach nicht richtig, aber ich könnte jetzt nicht den Finger auf ein bestimmtes Problem legen und sagen – genau daran liegt es. Und das ist ein Teil meiner Schwierigkeiten.»

Es klingt fast so, als hätte Hamilton dieser Saison bereits adieu gesagt: «Ganz ehrlich – ich weiss nicht, wie wir das lösen wollen. Ich fürchte, so bleibt das für den Rest der Saison. Das wird schmerzhaft.»



Tausende Fans waren baff: Wie kommt es, dass Leclerc derzeit um so viel besser ist als Hamilton? Natürlich hat der 40-jährige Brite nicht einfach mal vergessen, wie ein Formel-1-Rennwagen zu fahren ist.



Lewis glaubt: «Leclerc kennt die Ferrari-Rennwagen seit einigen Jahren, und wenn wir uns die Daten ansehen, dann zeigt sich bald – er ist in den Kurven schneller. In der Quali kann ich das Potenzial des Autos nicht ausschöpfen, und im Rennen habe ich alles Mögliche versucht, und nichts hat funktioniert. Ich gehe davon aus, dass ich auch in Miami meine liebe Mühe haben werde.»



Im Fahrerlager des Miami International Autodrome ergänzt der 105-fache GP-Sieger: «Was mir derzeit fehlt? Uff, das sind so viele verschiedene Dinge. Und genau das ist ja Teil des Problems, es handelt sich nicht um einen einzigen spezifischen Punkt.»



«Ich weiss noch, als ich von McLaren zu Mercedes gewechselt habe. Da brauchte ich ungefähr ein halbes Jahr, bis ich den Eindruck hatte, dass ich mich perfekt einbringen kann. Nun bin ich in einer vergleichbaren Lage. Die Techniker waren es gewohnt, den Wagen anders zu trimmen als ich es gewohnt bin. Und ich habe einen Fahrstil, der sich eben von jenem meines Vorgängers unterscheidet. Das kommt also alles zusammen.»



Ein halbes Jahr? Wie lange dauert das nun bei Ferrari? Lewis: «Ich weiss es nicht. Natürlich arbeiten wir mit Volldampf daran, dass es nicht so lange dauert, aber es könnte auch länger dauern, keine Ahnung.»



Auf die Frage, was er an diesem Wochenende in Miami reissen könne, sagt Hamilton: «Ich weiss es nicht. Ich werde das Beste herausholen, was möglich ist. Aber wir haben keine neuen Teile am Wagen, der Fortschritt muss aus einer besseren Abstimmung kommen. Charles Leclerc hat in Jeddah einen tollen Job gemacht, das muss ich auch können.»



Bis heute fragen sich die Fans: Was hat damals in China funktioniert, mit Pole für den Sprint und dann Hamiltons Sieg, später aber nicht mehr. Lewis: «Das ist nicht einfach zu erklären. Wir haben damals am Wagen so gut wie nichts verändert vom ersten Training zur Sprint-Quali und dann zum Sprint. Es hat einfach gepasst. An den anderen Wochenenden haben wir mit dem Auto experimentiert, und in der Regel ist es eher schlechter als besser geworden.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6