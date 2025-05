George Russell (Mercedes): «Miami ist Fragezeichen»

​Der Engländer George Russell zeigt eine starke Saison 2025: bislang drei Podestplatzierungen, derzeit WM-Vierter. Der Mercedes-Fahrer sagt, was er sich und seinem Team beim Miami-GP zutraut.

Auf George Russell ist 2025 Verlass: Der Brite fährt ein gutes Ergebnis nach dem anderen ein, regelmässig wie eine Schweizer Uhr. Dritter in Australien, Vierter im Sprint von China, Dritter im China-GP, Fünfter in Japan, Zweiter in Bahrain, Fünfter in Saudi-Arabien.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Wir sind gut in die Saison gestartet, aber das ist kein Grund, übermütig oder gar selbstzufrieden zu werden. Wir wollen den positiven Trend der ersten fünf Rennen fortsetzen und darauf aufbauen.»

«Der Grand Prix von Saudi-Arabien war eine grössere Herausforderung als die Rennen davor. In Miami erwarten uns erneut hohe Temperaturen und die gleichen Reifenmischungen wie in Jeddah. Dort haben wir viele Erkenntnisse gewonnen, die wir in dieses Wochenende mitnehmen und hier umsetzen können. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir wieder konkurrenzfähiger sein werden.»



Der dreifache GP-Sieger Russell, in besonderem Miami-Overall unterwegs, sagt zu den Erfolgsaussichten im Miami-Autodrom: «Es läuft in dieser Saison besser als erwartet. Wir liegen hinter McLaren, aber auf Augenhöhe mit Ferrari und Red Bull Racing.»



«Ich sehe uns aber nicht als die Nummer 2 derzeit, vom Gefühl sind wir eher die Drittbesten. Ferrari war in Jeddah mit Charles sehr stark. Ich hingegen habe die Reifen überhitzt, als ich Oscar und Max jagte. Letztlich war es so, dass ich meinen Walzen zu viel zugemutet habe. Und das wirft für Miami einige Fragezeichen auf, denn die Verhältnisse hier werden vergleichbar sein mit jenen von Saudi-Arabien. Also bin ich eher vorsichtig, was Prognosen angeht.»



«Ich erwarte, dass wir in der Quali bei der Musik sein werden, aber was unseren Speed im Rennen angeht, bin ich mir nicht so sicher.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6