Antonelli enttäuscht nach Aus: «Besonders bitter»

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli musste in seinem ersten Formel-1-Rennen vor heimischem Publikum sein Auto mit einem technischen Problem abstellen: «Es wurde mit jeder Runde schlimmer.» Was passiert ist…

Bitteres Ende für den ersten Heim-GP von Mercedes-Rookie Kimi Antonelli!

Der junge Italiener musste bei seinem ersten Rennen vor heimischem Publikum in Italien seinen Mercedes mit einem Problem abstellen. Der erst 18-jährige Antonelli ist im nahen Bologna geboren und in der Nähe des Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari aufgewachsen, brachte zum Rennwochenende sogar seine Klassenkameraden aus der Schule mit.

Ins Rennen startete Antonelli von Platz 13, musste dann in Runde 46 mit einem Defekt am Gaspedal am Streckenrand abstellen, löste ein Safety-Car aus.

Antonelli: «Mein erster Heim-Grand-Prix endete enttäuschend. Ein Ausfall ist nie schön, aber hier in Imola ist es besonders bitter.»

Der junge Italiener versucht aber trotzdem, das Positive zu sehen: «Dennoch werde ich mich immer gerne an dieses Wochenende erinnern. Die Unterstützung der Fans war unglaublich. Sie haben mich auf jeder Runde angefeuert, obwohl wir mit unserer Performance zu kämpfen hatten.»

Der Mercedes-Mann analysiert: «Unglücklicherweise hatten wir heute nicht die Pace für die Top-5.» Antonellis Teamkollege George Russell wurde Siebter.

Antonelli: «Ich hatte trotz der harten Reifen einen guten Start, aber danach reichte die Pace des Autos nicht aus, um weiter nach vorne zu fahren. Im ersten Stint habe ich mich hart verteidigt und es geschafft, Lewis (Hamilton, Anm.) hinter mir zu halten. Wir haben die virtuelle Safety-Car-Phase für unseren Boxenstopp genutzt, doch danach bekam ich Probleme mit dem Gaspedal.»

Antonelli berichtet: «Ich begann, auf den Geraden an Leistung zu verlieren und es wurde mit jeder Runde schlimmer, bis wir schließlich das Rennen aufgeben mussten.»

Der GP in Imola war das erste Rennen eines Triple-Headers. Direkt am kommenden Wochenende geht es in Monaco weiter, danach folgt Barcelona. Antonelli: «Wir haben in Monaco die Chance, direkt zurückzuschlagen. Wir werden unsere Lehren aus diesem Rennen ziehen und diese am nächsten Wochenende umsetzen.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6