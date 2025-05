McLaren: Keine Stallorder, Imola-Siegchance verpasst?

Formel-1-Champion Max Verstappen holte sich in Imola den GP-Sieg. Hinter ihm kämpfte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri gegeneinander. Teamchef Andrea Stella erklärt, warum es keine Stallorder gab.

Aufregung bei den britischen Formel-1-Journalisten: Das McLaren-Team verzichtete im Grand Prix von Imola darauf, einen Platztausch anzuordnen, obwohl Lando Norris, der nach der Safety-Car-Phase hinter seinem Stallgefährten Oscar Piastri unterwegs war, auf deutlich frischeren Reifen unterwegs war als der Australier.

Deshalb musste sich der Brite am zweiten Papaya-Renner vorbei kämpfen, bevor er sich auf die Jagd nach Leader Max Verstappen machen konnte. Am Ende kreuzte er die Ziellinie mehr als sechs Sekunden nach dem Red Bull Racing Star, der mit dem Triumph in Imola seinen 65. GP-Sieg feierte und seinen WM-Rückstand auf Leader Piastri auf 22 Punkte und auf den zweitplatzierten Norris auf neun Zähler verkürzte.

Natürlich wurde McLaren-Teamchef Andrea Stella die Frage gestellt, warum die Stallorder zu Gunsten des WM-Zweiten nicht kam. Und der Italiener gab wie immer eine besonnene Antwort: «Wir haben natürlich daran gedacht. Aber wir wollten Oscar nicht die eigenen Chancen beim Restart nehmen.»

«Wir haben auch angenommen, dass Lando im Falle eines erfolgreichen Angriffs auf Verstappen auch locker an Oscar vorbeikommen müsste. Wenn der Tempounterschied gross genug gewesen wäre, dann hätte sich das von selbst geregelt. Und wir sind auch zufrieden damit, wie sich das Ganze entwickelt hat. Beide Fahrer sind glücklich und denken, dass wir fair geblieben sind. Und so wollen wir es auch weiterhin halten», betonte der Ingenieur.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6