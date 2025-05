WM-Chancen von Max Verstappen: Das sagt Horner

Mit seinem 65. Formel-1-Sieg hat Max Verstappen seinen Rückstand auf WM-Leader Oscar Piastri in Imola deutlich verkürzen können. Die Titelverteidigung steht an erster Stelle, betont Teamchef Christian Horner.

Vor der siebten WM-Runde in Imola war Max Verstappen 32 WM-Punkte von Spitzenreiter Oscar Piastri entfernt. Am Sonntagnachmittag verkürzte der vierfache Champion seinen Rückstand auf 22 Zähler. Vom zweiten McLaren-Piloten Lando Norris trennen ihn nunmehr neun Punkte. Den Grundstein legte er bereits beim Start, bei dem er Gas gab, Piastri angriff und aussen vorbeizog. Danach vergrösserte er seinen Vorsprung kontinuierlich.

Eine Safety-Car-Phase sorgte dafür, dass das Feld wieder zusammenrückte. Doch auch beim Restart machte der vierfache Champion alles richtig, sodass er das Rennen nach 63 Runden für sich entschied. Der Sieg kam nach einem verhaltenen Auftakt ins Wochenende überraschend. Das Red Bull Racing Team schaffte es aber, das Auto bereits für den Qualifying-Samstag deutlich zu verbessern.

Und das starke Tempo des Renners aus Milton Keynes war einer der Faktoren, der Verstappen den 65. GP-Triumph seiner Karriere ermöglichte. Teamchef Christian Horner freute sich: «Max hat beim Start alles gegeben und Oscar war auch fair und hat ihm genügend Platz gelassen. Das Team hat als eine Einheit zusammengearbeitet und auch wenn es von aussen viel Lärm gibt, so ist es innerhalb unserer Mannschaft sehr ruhig.»

«Unsere Mitarbeiter im Werk haben alles gegeben und neue Teile produziert, die gut funktioniert haben. Und auch die Mannschaft an der Strecke hat ganze Arbeit geleistet, nachdem sie am Samstag wegen des Crashs von Yuki Tsunoda bis fast zwei Uhr in der Früh hatte arbeiten müssen. Und wir haben wieder gesehen, wenn wir das Auto ins richtige Arbeitsfenster bringen, dann können wir auch die Reifentemperaturen im Griff haben. Das zeigte sich beim ersten Stint auf den mittelharten Reifen, der sehr lange war. Das war beachtlich», schwärmte der Brite.

Der Fokus liegt nach wie vor auf der Fahrer-WM, bestätigte Horner ausserdem. «Ich habe immer gesagt, dass diese WM ein Marathon ist, wir haben jetzt den siebten GP bestritten und zwei Rennen gewonnen. Und letztlich kommt es ganz darauf an, wo du am Ende stehst. Bis dahin musst du in Schlagdistanz bleiben. Wir konzentrieren uns ganz auf die Fahrer-WM und in unserem Team haben wir eine klare Nummer 1. Das steht für uns im Zentrum.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6