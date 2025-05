Norris (McLaren/2.): Gejammer am Funk wegen Piastri

​Platz 2 für Lando Norris beim Emilia Romagna-GP in Imola. Der McLaren-Pilot muss sich Max Verstappen beugen und erringt seinen 32. F1-Podestplatz. Er bat am Funk keck um Vorfahrt gegen Piastri.

Das Gesicht von Lando Norris sagt alles: In diesem spannenden Formel-1-WM-Lauf auf der italienischen Traditionsstrecke von Imola war für McLaren nicht mehr drin. Der Engländer hat selten nach einem zweiten Platz so gestrahlt. Und der Grund dafür ist nicht die Niederlage gegen Max Verstappen.

Ein endlich wieder mal konkurrenzfähiger Rennwagen von Red Bull Racing sowie eine weltmeisterliche Fahrt von Max Verstappen erzeugen den zweiten Saisonerfolg des Niederländers (nach Suzuka), sein vierter in Imola, sein 65. in der Königsklasse.

Die Schlüsselszene durch die Papaya-Brille: Norris bat in der letzten Safety Car-Phase das McLaren-Team um Stallorder. Denn vor ihm fuhr der zweite McLaren, mit WM-Leader Oscar Piastri, der Australier aber mit abgefahrenen Reifen.

Sofort begann Norris, am Funk zu nölen: Man solle sich das Leben jetzt nicht selber schwer machen, sonst werde am Ende hier Verstappen gewinnen, er wolle ja nicht, dass Piastri zur Seite gebeten werden (aber ja doch, wollte er …), es gehe hier doch um den Sieg.



Norris griff Piastri an und ging vorbei, mit nicht letzter Gegenwehr des klugen Oscar, aber Verstappen vorne hatte längst ausgecheckt.



Norris bekam also seinen Willen, während Piastri einsah, dass er mit abgefahrenen Reifen auf verlorenem Posten steht.



McLaren-Pilot Norris kreuzte die Ziellinie des Emilia-Romagna-GP also als Zweiter hinter Verstappen. Lando hat seinen 32. Podestplatz in der Formel 1 errungen, seinen vierten im Autodromo Enzo e Dino Ferrari – 2021 und 2022 war er Dritter, 2024 Zweiter.



Der 25-jährige Engländer erzählt über sein Rennen: «Das war ein gutes Rennen, aber wir hatten letztlich nicht den Speed von Max. Wir waren jetzt auch nicht die Glücklichsten in der ersten Safety Car-Phase. Heute waren Verstappen und Red Bull Racing für uns zu stark.»



«Das war ein langer und anstrengender Grand Prix. Jeder weiss, wie schwierig es ist, auf dieser Bahn zu überholen, aber wir haben unser Bestes gegeben.»



«Max hat ein prima Rennen gefahren und war heute wirklich schnell, um genau zu sein – schneller als wir erwartet hatten. Dieses Tempo konnten wir nicht mitgehen.»



«Dann kam dieses Duell mit Oscar zum Schluss, das ist immer eine ziemlich knifflige Situation. Aber es hat auch Spass gemacht. Alles in allem sollten wir nicht unzufrieden sein, wir haben mit den Rängen 2 und 3 wieder ein gutes Team-Ergebnis eingefahren. Klar hätten wir hier in Imola gerne gewonnen, aber man muss auch ehrlich genug sein zu sagen – heute war Max einfach der bessere Mann.»





Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall





WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6