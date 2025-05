Oscar Piastri (3.): «Gutes Manöver von Verstappen» 18.05.2025 - 18:33 Von Vanessa Georgoulas

© Zak Mauger / Getty Images Oscar Piastri

Oscar Piastri durfte den GP in Imola von der Pole in Angriff nehmen. Im Ziel war der Australier aber nur Dritter. Den Sieg verlor er bereits in der ersten Kurve an Max Verstappen, der ein starkes Manöver wagte.