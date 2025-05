Hülkenberg: Kann einen großen Unterschied machen

Nico Hülkenberg unterwegs in Imola

Nico Hülkenberg hatte im Formel-1-Rennen in Imola einmal Safety-Car-Glück – und einmal Safety-Car-Pech. Der Deutsche ging knapp punktlos aus – ist aber vorsichtig zuversichtlich, was die nächsten Rennen angeht.

Fünf Positionen gut gemacht, Platz 12 und knapp an den Punkten vorbei – nach dem GP in Imola war Sauber-Pilot Nico Hülkenberg insgesamt zufrieden. Der Deutsche freute sich: «Das war eines der besseren Rennen für mich in diesem Jahr.»

Nach dem Rennen sagte er: «Wir waren im Vergleich zu anderen Wochenenden konkurrenzfähiger, und ich hatte heute ein besseres Gefühl im Auto als am Freitag und Samstag. Im Rennen hatten wir Glück mit dem Timing des virtuellen Safety-Cars, das uns in eine Position brachte, in der wir um Punkte kämpfen konnten.»

Einmal Safety-Car-Glück – und einmal Safety-Car-Pech folgte. Das VSC nach dem Ausfall von Esteban Ocon (Haas) half Hülki. Doch das Safety-Car nach dem Ausfall von Kimi Antonelli (Mercedes) an gleicher Stelle lief dann gegen den Deutschen.

Hülkenberg: «Leider hat uns das Safety-Car gegen Ende des Rennens nicht geholfen. Beim Neustart war ich von schnelleren Autos umgeben und konnte Yuki und Fernando (Tsunoda und Alonso, Anm.), die frischeren Reifen hatten, nicht hinter mir halten. Am Ende hat alles zusammen dazu geführt, dass wir keine Punkte holen konnten.» Für sein Team Sauber war es ein besonderes Rennen, nämlich der 600. Grand Prix des Teams.

Hülkenberg war nur von Platz 17 gestartet – insofern war Platz 12 eine positive Steigerung. Das Gesamtfazit des Deutschen: «Was das reine Tempo angeht, haben wir noch etwas aufzuholen, aber die Abstände sind so gering, dass schon kleine Verbesserungen einen großen Unterschied machen können.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6