Yuki Tsunoda über Imola: Konnte nicht gut schlafen

Nach seinem Unfall im Qualifying musste Yuki Tsunoda aus der Boxengasse starten, sein Team hart arbeiten – und auch der F1-Pilot konnte nicht gut schlafen, wie er berichtete. Immerhin holte er einen Punkt.

Nach seinem Unfall direkt zu Beginn des Qualifyings am Samstag musste Red Bull Racing-Pilot Yuki Tsunoda nach Reparaturen ins Rennen in Imola aus der Boxengasse starten. Er arbeitete sich auf Rang 10 vor, sammelte so immerhin einen Punt ein.

Tsunoda: «Ich bin froh darüber, meinem Team zumindest ein bisschen zurückgegeben zu haben, vor allem nach der vielen Arbeit, die sie über Nacht investiert haben, vor allem die Mechaniker. Gleichzeitig war ich aber auch frustriert wegen des Qualifyings. Ich konnte letzte Nacht nicht wirklich gut schlafen», sagte er nach dem Rennen. Er verunfallte früh, konnte keine Zeit setzen. An seinem Auto waren nach dem heftigen Einschlag viele Reparaturen nötig.

Immerhin ein Punkt sprang am Ende noch heraus für die vielen Mühen: «Es ist zwar nur wenig, aber immerhin etwas für das Team.» Tsunoda: «Ich habe versucht, die McLaren länger hinter mir zu halten, aber sie hatten mit frischeren Reifen mehr Grip. Die Safety-Cars haben auch für einige interessante Situationen gesorgt.» Nach den Ausfällen von Esteban Ocon und Kimi Antonelli gab es je ein VSC und eine längere Safety-Car-Phase.

Insgesamt beurteilt der Japaner die Situation so: «Wir haben an diesem Wochenende einen Schritt nach vorne gemacht, und das Qualifying-Setup war eine große Veränderung, aber wir haben gegenüber gestern nicht viel am Setup geändert, und es war gut, mehr Zeit zu haben, um das Auto im Rennen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln. Ich muss mich noch weiter an das Auto gewöhnen und konzentriere mich jetzt auf das Qualifying in Monaco und gute Ergebnisse in den nächsten Rennen.» Im Fürstentum wird bereits diese Woche gefahren.

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6