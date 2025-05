Fernando Alonso enttäuscht: «Das war pures Pech»

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso schrammte in Imola wieder knapp an seinen ersten Formel-1-Punkten der Saison vorbei. Der Spanier hatte riesiges Pech in einer Rennsituation – sieht aber auch Positives darin.

Wieder Platz 11, wieder keine Punkte – auch nach dem siebten Rennwochenende der Saison 2025 in Imola ist Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso noch ohne Punkte. Es ist nach Japan und Saudi-Arabien bereits Alonsos dritter Platz 11, also knapp an den Punkterängen vorbei.

Der zweimalige Weltmeister ging nach einem starken Qualifying im Imola-GP sogar von Platz 5 an den Start. So greifbar waren in dieser Saison die Punkte für den Spanier noch nie – doch kaum passte die Leistung des Autos, kam ihm Pech mit der Strategie in die Quere.

Alonso: «Das Auto war sehr stark und ich hatte ein gutes Rennen, bis das virtuelle Safety-Car unser Rennen auf den Kopf gestellt hat. Ich denke, ohne dieses VSC hätten wir um Platz 6 oder 7 kämpfen und Punkte holen können. Beim Neustart lagen wir außerhalb der Punkteränge, konnten aber in neun Runden drei Autos überholen, dann ging uns einfach die Zeit aus. Das ist wirklich schade.»

Im Rennen funkte Alonso an sein Team: «Das wird Folter werden, es ist ein Wrack. Ich bin der unglücklichste Fahrer in der *** Welt.» Darauf angesprochen, erklärte er: «Es war einfach sehr unglücklich. Das Auto war super, wir sind am Anfang des Rennens mit den McLaren und Russell gefolgt. Das war für uns eine positive Überraschung, mit den Autos vorne im Feld so gut mitzuhalten können.» Doch mit dem VSC war das Rennen für Alonso vorbei.

Der Routinier: «Das Auto konnte gut mithalten. Das ist etwas, was wir in diesem Jahr nicht gewohnt waren, also ein absoluter Schritt nach vorne.»

Doch das Rennglück war nicht auf der Seite von Alonso: «Das war einfach pures Pech. Aber es werden hoffentlich Rennen kommen, in denen wir vielleicht extremes Glück haben und Punkte mitnehmen, die wir nicht verdient hätten.»

Imola-GP, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31:33,199 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +6,109 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,956

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +14,356

05. Alex Albon (T), Williams, +17,945

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +20,774

07. George Russell (GB), Mercedes, +22,034

08. Carlos Sainz (E), Williams, +22,898

09. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +23,586

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +26,446

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +27,250

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +30,296

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,424

14 Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +32,511

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +32,993

16.Franco Colapinto (RA), Alpine, +33,411

17. Oliver Bearman (GB), Haas, +33,808

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +38,572

Out

Kimi Antonelli (I), Mercedes, Ausfall

Esteban Ocon (F), Haas, Ausfall

WM-Stand (nach 7 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 146 Punkte

02. Norris 133

03. Verstappen 124

04. Russell 99

05. Leclerc 61

06. Hamilton 53

07. Antonelli 48

08. Albon 40

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Sainz 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 7

14. Hadjar 7

15. Hülkenberg 6

16. Bearman 6

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

21. Colapinto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 279 Punkte

02. Mercedes 147

03. Red Bull Racing 131

04. Ferrari 114

05. Williams 51

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 10

09. Alpine 7

10. Sauber 6