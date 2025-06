Sauber/Audi: Hülkenberg Letzter, Bortoleto auf P8

​Ein lachendes und ein weinendes Auge bei Sauber/Audi am Red Bull Ring: Der 20-jährige Gabriel Bortoleto hervorragender Achter, Nico Hülkenberg muss den Österreich-GP von ganz hinten in Angriff nehmen.

Der Speed des Sauber-Rennwagens in der Steiermark gab Anlass zur Hoffnung, dass sich vielleicht beide Piloten in die Top-Ten schieben können. Aber als die Qualifikation zum Grossen Preis von Österreich vorbei war, gab es in den beiden Boxen komplett unterschiedliche Gefühle – Nico Hülkenberg schied schon im ersten Quali-Segment aus und belegt nur den 20. Platz, Gabriel Bortoleto hingegen zeigt seine bislang beste Leistung in einem Abschlusstraining und erringt den achten Startplatz.

Der 37-jährige Hülkenberg ist zerknirscht: «Das ganze Wochenende hatten wir guten Speed, aber als es drauf ankam, habe ich Kurve 4 versemmelt – ein wirklich ärgerlicher Fehler. Es geht dort bergab, die Stelle ist prädestiniert für stehende Räder, Verbremser und ähnliche Patzer, aber das darf natürlich keine Ausrede sein. Das war wirklich dumm, und ich habe dafür die passende Strafe bekommen.»

«So etwas darf mir an diesem Punkt in einem Abschlusstraining einfach nicht passieren. Schon im ersten Quali-Teil aufhören zu müssen, das ist sehr frustrierend, vor allem deshalb, weil wir ja sehen, wie schnell das Auto ist.»

«Gewiss, auf dieser Strecke kannst du überholen, und wir haben auch im Renntrimm anständigen Speed. Jetzt müssen wir uns in Ruhe ansehen, welche strategischen Möglichkeiten wir haben, um im Grand Prix Plätze gutzumachen. Und dann ein blitzsauberes Rennen zeigen.»



Der 20-jährige Bortoleto – 2024 auf dem Red Bull Ring Sieger des Formel-2-Rennens – könnte nicht glücklicher sein: «Das ganze Wochenende war solide, ich war nicht ein Mal im Kies! Ich fühlte mich im Wagen von der ersten Runde an wohl, das Team und ich haben es geschafft, das Auto schnell ins beste Arbeitsfenster zu bringen, es fiel mir leicht, gute Rundenzeiten zu fahren.»



«Ich spürte in den freien Trainings, dass ich hier einen guten Job machen kann. Aber ich wäre vor der Quali nie so weit gegangen und hätte von einer Top-Ten-Platzierung gesprochen. Unser Auto ist schnell, und nur ein kleiner Fehler von Nico hat uns die Chance gekostet, beide Autos da vorne zu haben.»



«Was mich angeht, so liegt der Wagen seit den jüngsten Verbesserungen satter auf der Strasse, du kannst als Fahrer mehr Vertrauen fassen, und dann fällt es dir auch leichter, schnelle Runden zu fahren.»



Gabriel Bortoleto wartet noch auf seine ersten Punkte in der Formel 1. Seine beste Platzierung bislang – Rang 12 in Spanien.





Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606