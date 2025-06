Oscar Piastri, McLaren/3.: So verlor er Pole-Position

​WM-Leader Oscar Piastri beschliesst die Quali zum Österreich-GP auf dem Red Bull Ring als Drittschnellster, hinter Lando Norris und Charles Leclerc. Piastri sagt, was dieses Mal schiefgegangen ist.

Wenn der Statistiktrend stimmt, dann kommt auf den WM-Führenden Oscar Piastri ein verflixt schwieriges Rennen zu: 2024 siegte zwar George Russell von P3 aus beim Grossen Preis von Österreich, aber im Grunde war der Engländer nur der lachende Dritte des knallharten Duells Max Verstappen gegen Lando Norris, das mit einer Kollision endete. Und Russell war damit der erste Sieger in der Steiermark von P3 aus seit Nico Rosberg zehn Jahre zuvor.

Der 24-jährige Australier sagt zu seiner Darbietung im Qualifying zum Traditions-GP bei Spielberg: «Der Dreher von Pierre Gasly in der Zielkurve und daher gelbe Flagge, das kam für mich zum blödesten Moment, das hat meine Chance auf Pole gekostet.»

«Leider konnte ich dann keine neue Runde mehr beginnen, dazu war keine Zeit mehr. Ich weiss, dass ich genug Speed gehabt hätte für einen Platz in der ersten Reihe. Aber wir haben guten Speed, also kann ich im Grand Prix vorrücken.»

«Die Zeit von Charles Leclerc im Ferrari war für mich eine Überraschung. Aber ich denke schon, dass ich mich vor ihn hätte schieben können. Für mich war das heute ein Fall von Hätte, Wenn und Aber. Gleichzeitig muss ich neidlos sagen, dass Lando dieses Mal einen besseren Job gemacht hat.»



«Ich fühlte mich in der Quali gut, aber dann haben sich die Dinge halt nicht für mich entwickelt. Auf dieser Strecke musst du immer mit einer gelben Flagge rechnen, und dieses Mal hat es mich erwischt, das muss man in Würde ertragen.»



«Was den Vergleich zu Lando angeht, so war das im Training ein wenig merkwürdig. In einigen Kurven, in welchen ich zunächst nicht so gut war, konnte ich zulegen, in anderen, wo ich stark begonnen hatte, verlor ich gegen Norris Zeit. Das ergibt kein klares Bild.»



«Ich finde den Red Bull Ring eine wirklich schwierige Strecke, um konstant gute Runden zusammensetzen. Die Bahn mit ihren zehn Kurven, eigentlich sind es nur sieben, sieht immer so einfach aus, aber sie ist es eben nicht. Letztlich ist es so, dass Norris das Potenzial des Autos und auch von sich selber heute genutzt hat, ich aber nicht.»







Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606