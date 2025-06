Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Jetzt McLaren ärgern»

​Zweiter Startplatz für den Ferrari-Piloten Charles Leclerc im Qualifying zum Grossen Preis von Österreich, der 27-jährige Monegasse schiebt sich zwischen die favorisierten McLaren.

Charles Leclerc wird den Traditions-GP von Österreich aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen, allerdings von Platz 2 – der achtfache GP-Sieger muss sich im Abschlusstraining Lando Norris beugen.

Für McLaren ist dies die erste Pole in Österreich seit Mika Häkkinen 2000, die zwölfte von Norris (gleich viele wie David Coulthard und Gerhard Berger), seine dritte 2025 nach Australien und Monaco. Und die erste in Österreich (2024 stand er auf dem zweiten Startplatz).

Startplatz 2 für Leclerc und Ferrari, das klingt gar nicht so schlecht. Zuletzt gewann Charles Leclerc 2022 mit den Roten von dieser Position aus. Allerdings: Nur drei der vergangenen 20 Österreich-GP wurden von P2 aus gewonnen. Zum Vergleich: Der Mann von Pole gewann sechs der vergangenen acht Österreich-GP.

Der Monegasse ist mit seiner Leistung sichtlich zufrieden und erzählt: «Das ist heute prima gelaufen. Wir mussten seit Monaco Ende Mai auf einen neuen Platz in Reihe 1 warten, es fühlt sich viel länger an. Wir haben neue Teile nach Österreich gebracht, und das hat heute einen Unterschied gemacht. Aber an Lando wäre ich nicht herangekommen – Respekt vor seiner Leistung, diese Pole hat er sich redlich verdient.»



«Meine Runde war sehr gut, und ich brenne auf den Grand Prix. Denn wir haben im Rennen normalerweise ein Auto, das schneller ist als in der Qualifikation. Mein Ziel muss darin bestehen, die McLaren unter Druck zu setzen.»



«Wir haben immer gesagt: Um in den Grands Prix besser auszusehen, müssen wir von weiter vorne losfahren. Und das ist dieses Mal gegeben. Ich kann hier natürlich den Tifosi nicht den Sieg versprechen, denn wir müssen auch ehrlich sagen – das Pech von Piastri war heute unser Glück. Aber ich weiss, dass wir im Rennen zulegen können. Ich will die McLaren ärgern.»



«Wir hatten am Freitag ermutigende Dauerläufe, und die jüngsten Verbesserungen am Wagen sollten sich auch im WM-Lauf bewähren. Es geht in die richtige Richtung bei uns, Schritt um Schritt. Ich will am Sonntag jede Chance nutzen, die sich uns bietet.»





Qualifying, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:03,971 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,492

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,554

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,582

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:04,763

06. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:04,926

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,929

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,132

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,276

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,649

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,128

12. Alex Albon (T), Williams, 1:05,205

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,226

14. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,288

15. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,312

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,329

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,364

18. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,369

19. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,582

20. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,606