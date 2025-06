George Russell: Nüchterne Prognose trotz FP1-Bestzeit

In der ersten Session des Spielberg-Wochenendes gehörte George Russell nicht nur zu den Fleissigsten, er war auch der Schnellste. Dennoch ist er überzeugt: Seine Chance auf die Pole ist nicht gross.

34 Runden drehte George Russell im ersten freien Training zum Österreich-GP. Der Mercedes-Pilot legte damit knapp 147 km zurück und war mit seiner persönlichen Bestzeit von 1:05,542 min der Schnellste im ganzen Feld. Champion Max Verstappen, der sich als erster Verfolger hinter ihm einreihte, war 65 Tausendstel langsamer.

In der zweiten Session drehte Russell noch einmal so viele Runden, war am Ende aber nur noch der Sechstschnellste. Sein Rückstand auf den Tagesbesten Lando Norris, der die Runde in 1:04,580 min schaffte, betrug 0,649 sec.

«Wir hatten heute ein wenig zu kämpfen, aber das Training am Nachmittag verlief so, wie wir es vor dem Wochenende erwartet hatten», erklärte der 27-Jährige nach getaner Arbeit. «Dass wir im ersten Training über eine Runde schnell waren, hat uns etwas überrascht. Aber das Auto fühlte sich gut an, auch wenn wir zu Beginn des zweiten Trainings einen Rückschritt verbuchen mussten», fügte der Brite an.

Die GP-Prognose von Russell fällt entsprechend aus: «Angesichts des Tempos von McLaren könnte es schwierig werden, um die Pole-Position zu kämpfen», vermutete Russell, der die Zielvorgabe bescheiden hält – ein Top-5-Startplatz wäre schön, erklärte er. «Aber wir wissen auch, wie sehr das Renntempo hier das Ergebnis bestimmt», fügte er eilends an.

2. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,580 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,737

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,898

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,022

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,190

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,229

07. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,292

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,411

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,457

10. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:05,511

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,537

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,543

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:05,547

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,613

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,698

16. Alex Albon (T), Williams, 1:05,765

17. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,814

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,835

19. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,918

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,176





1. Training, Österreich

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,542 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:05,607

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:05,697

04. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:05,766

05. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,780

06. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,874

07. Alex Albon (T), Williams, 1:05,946

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:06,017

09. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:06,099

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,110

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:06,130

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:06,140

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,160

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:06,170

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:06,189

16. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:06,246

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:06,262

18. Dino Beganovic (S), Ferrari, 1:06,369

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:06,510

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:06,738