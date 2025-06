FP3 Spielberg: Max Verstappen jagt McLaren-Duo

Die McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri gaben in der letzten Trainingsstunde das tempo vor. Champion Max Verstappen schaffte es im Red Bull Racing-Renner bis auf knapp zwei Zehntel an die Bestmarke heran.

Die GP-Piloten wurden von gutem Wetter und einer trockenen Strecke zur letzten freien Trainingsstunde auf dem Red Bull Ring begrüsst. Die Streckentemperatur lag bei 33,3 Grad Celsius, die Aussentemperatur betrug knapp 24 Grad, als die beiden Aston Martin-Piloten Lance Stroll und Fernando Alonso sowie Champion Max Verstappen ausrückten. Die beiden Teamkollegen bogen nach einer Installationsrunde wieder an die Box ab, während Verstappen auf den harten Reifen die erste Rundenzeit des Tages aufstellte.

Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team legte die 4,326 km in 1:06,131 min zurück, und er bekam bald Gesellschaft von Franco Colapinto. Der Williams-Pilot drehte seine erste Runde auf den mittelharten Reifen, blieb mit 1:07,516 min aber deutlich langsamer als der vierfache Champion.

So dauerte es nicht lange, bis sich ein Fahrer zwischen die Beiden schob: Pierre Gasly schaffte auf der gleichen Reifenmischung wie Colapinto eine Runde in 1:06,800 min und war damit der Zweitschnellste. Die nächsten, die sich auf der Strecke zeigten, waren die beiden Haas-Fahrer Esteban Ocon und Oliver Bearman. Nur wenige Augenblicke danach rückten auch Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda und Lewis Hamilton im Ferrari aus. Alle vier wählten die weichen Reifen für die erste Ausfahrt.

Immer mehr Fahrer zeigten sich auf der Strecke, während Verstappen die Bestmarke auf 1:05,568 min drückte. Das war nicht genug, um die erste Position zu verteidigen. Denn Lando Norris, der im zweiten Training der Schnellste gewesen war, schaffte es in 1:05,412 min um die kurze Bahn. Er war allerdings auf den weichen Reifen unterwegs. Sein Teamkollege Oscar Piastri wählte die gleiche Mischung, reihte sich aber hinter Verstappen auf dem dritten Platz ein. Im Gegensatz zu seinem Stallgefährten war der Australier erneut mit der alten Geometrie der Vorderradaufhängung unterwegs.

Norris hatte auch zur Halbzeit die Nase vorn. Er drückte die Bestmarke auf 1:04,888 min, dahinter belegte Hamilton mit 0,380 sec Rückstand die zweite Position. George Russell, Piastri, Tsunoda, Verstappen, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz und Alex Albon komplettierten die Top-10 vor Charles Leclerc, Bearman, Alonso, Gasly, Liam Lawson, Stroll, Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Ocon und Colapinto.

Eine Schrecksekunde erlebte Piastri, der sich rund 20 Minuten vor dem Ende der Session in der neunten Kurve einen wilden Ritt über die Randsteine leistete und dabei mit dem Heck auch kurz ins Kiesbett kam. Danach wies er sein Team über Funk an, den Unterboden zu prüfen.

Am Unterboden wurde auch bei Verstappen gearbeitet, wie der Blick in die Box verriet. Während bei Red Bull Racing geschraubt wurde, stellte Norris mit 1:04,234 min eine neue Bestzeit auf. Für Action sorgte Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar, der in der letzten Kurve einen Dreher hinlegte.

In der letzten Viertelstunde gaben die meisten Fahrer nochmals auf den weichen Reifen Gas. Entsprechend viel Bewegung gab es auf dem Zeitenmonitor. Auch Verstappen beteiligte sich in den letzten 11 Minuten wieder an der Zeitenjagd. Bei seinem ersten Versuch auf den neuen, weichen Reifen schaffte er die drittschnellste Runde und war damit der erste Verfolger der beiden McLaren-Fahrer an der Spitze.

Daran änderte sich nichts mehr, Norris durfte mit 1:04,324 min die Bestzeit bejubeln, Piastri war 0,118 sec langsamer und mit 0,210 sec Rückstand auf die Spitzenzeit belegte Verstappen die dritte Position. Das Ferrari-Duo Leclerc und Hamilton komplettierte die Top-5.

Dahinter folgten Russell und Antonelli vor Stroll, Tsunoda und Bortoleto. Lawson, Alonso, Hülkenberg, Albon, Sainz, Bearman, Gasly, Ocon, Colapinto und Hadjar folgten auf den weiteren Rängen. In den letzten Minuten bekamen die Zuschauer in Spielberg gleich zwei Dreher zu sehen. Sowohl Tsunoda als auch Verstappen drehten eine Pirouette, konnten aber weiterfahren.

3. Training, Österreich

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:04,324 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:04,442

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,534

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:04,574

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:04,790

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,018

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:05,053

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:05,062

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:05,139

10. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:05,182

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:05,182

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:05,243

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:05,283

14. Alex Albon (T), Williams, 1:05,314

15. Carlos Sainz (E), Williams, 1:05,326

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:05,366

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:05,366

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:05,519

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:05,546

20. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:06,023