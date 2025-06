Vor Österreich-GP: Ferrari-Teamchef Vasseur abgereist

​Der Grosse Preis von Österreich wird ohne Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stattfinden: Der 57-jährige Franzose hat die Steiermark Hals über Kopf verlassen, «aus persönlichen Gründen», wie Ferrari mitteilt.

Ein bekanntes Gesicht wird fehlen beim Grossen Preis von Österreich: Am Kommandostand von Ferrari wird nicht wie gewohnt Fred Vasseur sitzen, sondern sein belgischer Stellvertreter Jérôme d’Ambrosio.

Vasseur hat, wie Ferrari bestätigt, die Steiermark «aus persönlichen Gründen» verlassen. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, welcher Art dieser Notfall ist.

Am 13. Mai 2024 hatte Ferrari bekanntgegeben, dass der frühere Formel-1-Fahrer Jérôme d’Ambrosio verpflichtet worden sei, der den Posten des stellvertretenden Teamchefs übernommen hat, ebenso wie die Leitung des Nachwuchsprogramms, der so genannten Fahrer-Akademie von Ferrari.



D’Ambrosio hat seine Manager-Qualitäten bereits in der Formel E unter Beweis gestellt, seit 2023 war er als Leiter des Nachwuchsprogramms von Mercedes für die Talente der Sternmarke verantwortlich.



Der heute 39-Jährige trat in den Jahren 2011 und 2012 in insgesamt 20 Grands Prix an, 19 bestritt er für das Team Marussia Virgin Racing, einen Einsatz absolvierte er für das Lotus-Team, als Ersatz für den gesperrten Romain Grosjean.



Auch nach seiner aktiven Rennfahrer-Karriere, die auch Einsätze in der Formel E umfassten, blieb D’Ambrosio dem Motorsport treu, als Teamchef des Formel-E-Rennstalls Venturi Racing erzielte er in der Saison 2021/2022 den zweite Gesamtrang in der Team-Wertung.